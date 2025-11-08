ASSE : Le choix fort de Joshua Duffus pour son avenir

Joshua Duffus a levé le voile sur une décision personnelle majeure, alors que l’ASSE cherche à relancer une dynamique positive en championnat. L’attaquant, révélation surprise du début de saison, a clarifié son avenir international avec une franchise désarmante.

ASSE : Duffus, révélation et déjà un choix déterminant

Joshua Duffus était arrivé cet été dans le Forez dans un relatif anonymat. Deux minutes seulement en professionnel avant de débarquer à Saint-Étienne… et aujourd’hui, ce sont les défenses de Ligue 2 qui apprennent à le connaître. Avec 3 buts et 1 passe décisive en 302 minutes, l’attaquant affiche une statistique impressionnante : une action décisive toutes les 75 minutes.

Le jeune joueur de 20 ans s’est rapidement imposé comme un concurrent crédible de Lucas Stassin. Si son énergie et sa fraîcheur séduisent déjà le public stéphanois, c’est un sujet plus personnel qui l’a placé au centre des questions ce jeudi en conférence de presse : son avenir international.

Duffus ferme (presque) la porte à la Jamaïque

Né au Royaume-Uni, titulaire également de la nationalité jamaïcaine par sa mère, Duffus avait changé de nationalité sportive pour signer à l’ASSE comme joueur non extra-communautaire. La Jamaïque lui tend-elle les bras ? Pas pour l’instant. Interrogé, l’attaquant a été clair : « Je ne peux pas dire non si elle se présente mais je suis anglais», a-t-il lancé d’entrée.

« J’ai toujours joué pour l’Angleterre avec les jeunes donc je me sens anglais. On ne peut jamais totalement fermer la porte à ce genre d’opportunités, on verra si jamais un jour l’occasion se présente à moi, mais ce n’est pas d’actualité », a-t-il confié, propos relayés par EVECT. En attendant, pas de drapeau jamaïcain ni anglais : seulement le vert de Saint-Étienne. Et samedi soir à Troyes, le numéro 17 est attendu pour faire encore trembler les filets.

