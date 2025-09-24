Stade Rennais : Grosse inquiétude avant le RC Lens !

Mauvaises nouvelles pour le Stade Rennais. Habib Beye devra composer sans deux cadres pour le choc face au RC Lens.

Stade Rennais : Habib Beye face à un casse-tête avant le RC Lens

Le Stade Rennais menait 2-0 au bout de 35 minutes contre Nantes. Puis tout a basculé. En toute fin de match, à la 96e minute, les Canaris ont arraché l’égalisation. Trois points espérés, envolés. Dans le vestiaire, le goût est amer. Le scénario n’a pas seulement puni Rennes au tableau d’affichage. Deux blessures ont alourdi la soirée.

Valentin Rongier, capitaine, sorti avant la pause. Alidu Seidu, passeur décisif sur le deuxième but, lui aussi contraint de céder. Leur absence s’est vue : Nantes a repris confiance, puis égalisé. Les nouvelles médicales inquiètent. Rongier souffre du mollet. Sa participation contre Lens ? Presque impossible. Selon Ouest-France, son absence sera courte, mais son forfait pour le prochain match est quasi acté.

Pour Seidu, le doute persiste. Protocole commotion en cours. Les tests diront s’il peut jouer. Rien n’est sûr. Habib Beye doit donc repenser son plan. Le Racing Club de Lens arrive fort, gonflé par sa victoire dans le derby du Nord. Brassier et Djaoui Cissé, remplaçants à Nantes, candidats au onze de départ. Hateboer aussi, si le coach modifie son schéma.