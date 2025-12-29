ASSE : Reprise des entraînements, que de bonnes nouvelles

La reprise des entraînements à l’ASSE a été marquée par de bonnes nouvelles. Plusieurs blessés ont fait leur retour à l’Etrat, ce lundi 29 décembre.

ASSE : Cardona, Lamba, Moueffek… reprennent l’entraînement collectif

L’équipe de l’’ASSE a repris le chemin du centre sportif Robert Herbin de l’Etrat, ce jour. L’équipe d’Eirik Horneland a repris les entraînements, après une semaine de vacances hivernales. Huit joueurs stéphanois étaient indisponibles lors du dernier match contre l’OGC Nice en coupe de France, le 21 décembre dernier. Certains étaient encore blessés et d’autres en réathlétisation.

L’entraineur de Saint-Etienne avait annoncé leur probable en janvier retour pour la deuxième phase du championnat. Et ce lundi, les nouvelles sont plutôt bonnes pour le technicien norvégien. Selon les informations de Peuple vert, Irvin Cardona, Chico Lamba et Aïmen Moueffek ont repris l’entraînement collectif. Djylian N’Guessan et Lassana Traoré étaient aussi présents dans le groupe des Verts.

Duffus, Ferreira et Annan en individuel avant le Mans

En revanche, Joshua Duffus, Joao Ferreira et Ebenezer Annan se sont entraînés en marge du collectif. D’après le média spécialisé, ils ont repris l’entraînement par la course en individuel.

Avec ces retours, Eirik Horneland pourrait récupérer quelques renforts, notamment Chico Lamba, pour le match qui oppose l’ASSE au Mans FC, le samedi 3 janvier, au stade Marie-Marvingt. Quant à Joshua Duffus, son retour en Ligue 2 est espéré vers fin janvier, à en croire la source.

