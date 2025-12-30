Mercato OM : Marseille recalé pour un milieu à 20M€ !

Très actif sur le mercato, l’OM n’a pas tout réussi cet été. Malgré une offre conséquente, une piste prioritaire s’est brutalement refermée.

Un mercato ambitieux, mais pas sans accrocs pour l’OM

Avec douze recrues, l’OM a frappé fort pour son retour en Ligue des champions. Pablo Longoria a bâti large, solide, parfois audacieux, pour offrir à Marseille un effectif capable de durer. Mais même les projets les mieux ficelés se heurtent parfois à un mur. Selon Matteo Moretto, ce mur se nomme l’Atalanta Bergame.

Le club italien a recalé une offre marseillaise de 20 millions d’euros pour Lazar Samardžić, milieu offensif serbe au profil créatif très apprécié sur la Canebière. Cruel clin d’œil du calendrier : quelques semaines plus tard, Samardžić faisait plier le club phocéen au Vélodrome en Ligue des champions, d’un but aussi froid que chirurgical. L’ironie du football, souvent sans pitié.

À 23 ans, le Serbe joue pourtant peu cette saison. Écarté des plans de Raffaele Palladino, il pourrait quitter Bergame cet hiver. De quoi nourrir, à Marseille, quelques regrets… et peut-être de nouveaux espoirs.

