ASSE : Dépenses folles, ego… C’est le chaos à Saint-Étienne

Afficher l’index Masquer l’index
L’ASSE traverse une zone de fortes turbulences. Les récentes déclarations de Romain Molina ont mis des mots crus sur un malaise profond qui ronge le club, bien au-delà des simples résultats sportifs. Entre communication maîtrisée, choix financiers discutables et gouvernance jugée arrogante, le mythe stéphanois semble aujourd’hui fissuré, au risque de perdre son âme.
ASSE : Une communication bien huilée, mais à double tranchant
Romain Molina ne remet pas en cause l’efficacité du discours stéphanois, mais il en questionne la sincérité. « À Saint-Étienne, ils sont très forts sur la communication. (…) Mais est-ce que vous pensez sincèrement que tout cela a été fait par pure sincérité ? », interroge-t-il. Derrière l’image policée et les messages rassurants, le journaliste voit surtout une stratégie destinée à « regagner l’opinion publique ».
Lire aussi : ASSE : KSV, un travail de fond en toute discrétionÀ voirMercato PSG : Le Paris SG prêt à une folie à 80M€
Cette communication, notamment autour des ultras, masque selon lui des problèmes structurels bien plus graves. Une façade séduisante, presque trop parfaite, qui ne parvient plus à faire oublier les incohérences sportives et la fébrilité ambiante.
L’ego des dirigeants, un vrai problème pour Saint-Etienne
Pour Molina, le mal est clairement identifié. « Le vrai problème de Saint-Étienne, selon moi, c’est l’ego des dirigeants », assure le journaliste. Un jugement sévère, partagé, selon lui, par l’ensemble du milieu du football. Agents, familles, dirigeants adverses : tous tiendraient « le même discours », celui d’une direction convaincue de tout savoir.
Cette certitude se paie cher. Très cher, même. « Comment expliquer qu’ils aient dépensé 20 à 30 millions d’euros lors de leur première saison en Ligue 1 pour descendre ? », poursuit-il, avant d’évoquer « 20 millions cet été pour ne même pas dominer la Ligue 2 ». Un total vertigineux pour un rendement jugé famélique.
Dépenses, vestiaire et méthode sportive en question
Le constat devient accablant. « On parle de 40 à 50 millions dépensés, pour au final ne toujours pas avoir de défense solide. » Une indulgence médiatique qui « laisse pantois » Molina, surtout au regard de dossiers sensibles comme ceux de Davitashvili et Stassin, deux joueurs désireux de partir. La question de l’autorité sportive se pose alors frontalement.
« Est-ce que le coach est réellement libre de ses choix ? », se demande Romain Molina. Et la révélation finale glace encore davantage : « Il n’y a quasiment jamais de séances vidéo sur les adversaires. » Une méthode qui frôle l’amateurisme pour un club de ce standing. La conclusion est cinglante : « Quand on voit ce qui a été dépensé, honnêtement, (…) n’importe quel supporter ferait difficilement pire. »
Lire aussi sur l’ASSE :
Mercato : L’ASSE dégote un poison en Israël pour plier la L2À voirMercato OM : Marseille recalé pour un milieu à 20M€ !
ASSE Mercato : Le milieu tant recherché est trouvé