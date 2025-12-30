ASSE : Dépenses folles, ego… C’est le chaos à Saint-Étienne

L’ASSE traverse une zone de fortes turbulences. Les récentes déclarations de Romain Molina ont mis des mots crus sur un malaise profond qui ronge le club, bien au-delà des simples résultats sportifs. Entre communication maîtrisée, choix financiers discutables et gouvernance jugée arrogante, le mythe stéphanois semble aujourd’hui fissuré, au risque de perdre son âme.

ASSE : Une communication bien huilée, mais à double tranchant

Romain Molina ne remet pas en cause l’efficacité du discours stéphanois, mais il en questionne la sincérité. « À Saint-Étienne, ils sont très forts sur la communication. (…) Mais est-ce que vous pensez sincèrement que tout cela a été fait par pure sincérité ? », interroge-t-il. Derrière l’image policée et les messages rassurants, le journaliste voit surtout une stratégie destinée à « regagner l’opinion publique ».

Lire aussi : ASSE : KSV, un travail de fond en toute discrétion

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG prêt à une folie à 80M€

Cette communication, notamment autour des ultras, masque selon lui des problèmes structurels bien plus graves. Une façade séduisante, presque trop parfaite, qui ne parvient plus à faire oublier les incohérences sportives et la fébrilité ambiante.

L’ego des dirigeants, un vrai problème pour Saint-Etienne

Pour Molina, le mal est clairement identifié. « Le vrai problème de Saint-Étienne, selon moi, c’est l’ego des dirigeants », assure le journaliste. Un jugement sévère, partagé, selon lui, par l’ensemble du milieu du football. Agents, familles, dirigeants adverses : tous tiendraient « le même discours », celui d’une direction convaincue de tout savoir.

Cette certitude se paie cher. Très cher, même. « Comment expliquer qu’ils aient dépensé 20 à 30 millions d’euros lors de leur première saison en Ligue 1 pour descendre ? », poursuit-il, avant d’évoquer « 20 millions cet été pour ne même pas dominer la Ligue 2 ». Un total vertigineux pour un rendement jugé famélique.

Dépenses, vestiaire et méthode sportive en question

Le constat devient accablant. « On parle de 40 à 50 millions dépensés, pour au final ne toujours pas avoir de défense solide. » Une indulgence médiatique qui « laisse pantois » Molina, surtout au regard de dossiers sensibles comme ceux de Davitashvili et Stassin, deux joueurs désireux de partir. La question de l’autorité sportive se pose alors frontalement.

« Est-ce que le coach est réellement libre de ses choix ? », se demande Romain Molina. Et la révélation finale glace encore davantage : « Il n’y a quasiment jamais de séances vidéo sur les adversaires. » Une méthode qui frôle l’amateurisme pour un club de ce standing. La conclusion est cinglante : « Quand on voit ce qui a été dépensé, honnêtement, (…) n’importe quel supporter ferait difficilement pire. »

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : L’ASSE dégote un poison en Israël pour plier la L2

À voir

Mercato OM : Marseille recalé pour un milieu à 20M€ !

ASSE Mercato : Le milieu tant recherché est trouvé

Mercato ASSE : Stassin pense sérieusement à son futur