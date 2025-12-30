Mercato PSG : Le Paris SG prêt à une folie à 80M€

À l’approche du mercato hivernal, le PSG s’apprête à secouer le marché. Luis Campos cible un renfort défensif majeur, quitte à franchir une barre symbolique.

Le PSG veut solidifier sa défense

Si le PSG rayonne par instants au milieu et devant, l’arrière-garde, elle, laisse perplexe. Luis Enrique tâtonne dans l’axe, cherchant la bonne formule sans jamais trouver la sérénité attendue à ce niveau d’exigence. Les erreurs se répètent, les certitudes s’effritent, et Paris avance parfois sur un fil.

Lire aussi : INFO Mercato : Araujo ou Diomandé ? La grande annonce du PSG

À voir

Mercato PSG : Campos refuse de faire pigeonner au Brésil !

Lucas Beraldo et Ilya Zabarnyi, recrutés avec ambition, peinent à s’imposer durablement. Le premier pourrait même faire ses valises dès cet hiver, symbole d’un chantier défensif mal refermé. Dans ce contexte, le club de la capitale n’a plus vraiment le luxe d’attendre. Il lui faut un patron, vite, et si possible immédiatement opérationnel.

Mercato : Ousmane Diomande, le pari XXL de Luis Campos

C’est donc vers le Portugal que Luis Campos tourne à nouveau son regard selon TMW. Ousmane Diomande, solide défenseur du Sporting, coche toutes les cases : puissance, maturité précoce et expérience du très haut niveau. À 22 ans, l’international ivoirien s’affirme déjà comme une référence… au prix fort.

Car le Sporting est inflexible : 80 millions d’euros, pas un de moins. Une somme vertigineuse pour un défenseur, mais Paris n’est plus à une audace près. Entre nécessité sportive et démonstration de force, le Paris SG sait que ce mercato pourrait définir sa saison. Et parfois, dans la capitale, la folie a du bon.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : Al-Khelaïfi fixe le Real Madrid pour Vitinha !

Mercato PSG : Luis Campos dégote deux pépites au Portugal

À voir

ASSE : Reprise des entraînements, que de bonnes nouvelles

INFO PSG : Luis Campos livre des indices sur le Mercato !