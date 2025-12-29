Mercato PSG : Campos refuse de faire pigeonner au Brésil !

Fidèle à sa politique de recrutement de jeunes talents prometteurs, le PSG est positionné sur les traces d’un crack brésilien depuis plusieurs mois. Mais Luis Campos refuse de surpayer dans ce dossier.

Mercato : Le PSG ne lâche pas une pépite de Vasco

Âgé de 19 ans, Rayan a crevé l’écran sous le maillot de Vasco de Gama cette année. Auteur de 20 buts et 1 passe décisive en 57 matches toutes compétitions confondues, le jeune attaquant brésilien attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos dégote deux pépites au Portugal

Néanmoins, le PSG n’est pas seul sur ce coup, puisque le FC Porto, le Barça, le Real Madrid, Chelsea et le Zénith Saint-Pétersbourg seraient également à l’affût dans ce dossier. Une concurrence de plus en plus accrue qui pousse les dirigeants de Vasco de Gama à monter les enchères. Il faudra donc débourser une grosse somme pour s’offrir les services de Rayan. Ce que Luis Campos refuse de faire.

Le PSG ne dépassera pas 40M€ pour Rayan

Auteur d’une superbe saison avec le Vasco de Gama, Rayan pourrait rejoindre les rangs d’un cador européen cet hiver ou l’été prochain. Finaliste malheureux de la Coupe du Brésil, le natif de Rio de Janeiro a été très efficace sur le plan personnel, ce qui a davantage convaincu tous ses prétendants.

À voir

Mercato : L’ASSE dégote un poison en Israël pour plier la L2

En effet, la presse brésilienne indique que cela fait plusieurs semaines que Luis Campos a entamé des négociations avec son homologue de Vasco pour un transfert de Rayan. Le conseiller sportif du PSG a flairé la bonne affaire, mais ne compte pas surpayer.

Lisez aussi : INFO PSG : Luis Campos livre des indices sur le Mercato !

Selon l’Intimer Ekrem Konur, le conseiller sportif du club de la capitale espérait boucler le deal pour 40 millions d’euros maximums en octobre passé, alors que les pensionnaires du stade São Januario exigent au moins 50 millions d’euros pour son jeune attaquant. Reste donc à voir si Luis Campos acceptera finalement de consentir un effort financier pour se rapprocher des demandes du club brésilien pour Rayan.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Une nouvelle offre XXL tombe pour Bradley Barcola !

À voir

OL : Reprise, deux attaquants manquent à l’appel à Lyon

Mercato : L’AS Roma explose contre le PSG pour Manu Koné

Mercato PSG : Vitinha au Real Madrid pour Vinicius ? C’est validé