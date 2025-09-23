Stade Rennais : Une offre surprise pour Djaoui Cissé !

Le Stade Rennais est reconnu pour son excellent centre de formation. Et son jeune milieu de terrain Djaoui Cissé a même fait l’objet d’une grosse offre durant le mercato estival.

Mercato : West Ham dégaine, le Stade Rennais bloque Djaoui Cissé

Djaoui Cissé est sans contexte l’une des révélations du centre de formation du Stade Rennais. Ses prestations avec l’équipe de France Espoirs ne sont pas passées inaperçues. Et sa montée en puissance à Rennes attirent l’attention. Plusieurs grosses écuries européennes ont tenté d’arracher sa signature lors du mercato estival.

L’Inter Milan et West Ham se sont notamment pointés pour le joueur de 21 ans. Les Hammers ont en particulier formulé une offre de 25 millions d’euros pour son transfert, révèle le journaliste Alexis Bernard. La direction du SRFC a cependant repoussé cette offensive. Puisqu’elle ambitionne de bâtir son projet autour de son jeune talent.

Un club formateur de futurs champions

Le Stade Rennais est réputé pour sa formation de jeunes pépites. La preuve ? Ses anciens pensionnaires brillent sur le toit du monde. C’est le cas d’Ousmane Dembélé. L’attaquant français vient de décrocher le Ballon d’Or 2025. Les anciens Rennais comme Raphinha, Désiré Doué et Serhou Guirassy figurent dans le Top 30 des meilleurs joueurs du globe.

Cette réussite confirme la qualité de la formation rennaise. L’entraîneur Habib Beye peut donc compter sur d’autres pépites, à l’image de Djaoui Cissé, pour assurer l’avenir du club. Le SRFC est visiblement déterminé à conserver ses meilleurs atouts pour les années à venir.