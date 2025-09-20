Stade Rennais : Habib Beye est cash après le nul à Nantes

Dans un derby de l’Ouest électrique à la Beaujoire, le Stade Rennais pensait tenir la victoire après avoir mené 2-0. Mais le FC Nantes, porté par son public, a renversé la situation et arraché un nul spectaculaire dans les arrêts de jeu (2-2). Découvrez la réaction du coach rennais, Habib Beye.

Le Stade Rennais se saborde totalement à Nantes

Le Stade Rennais aura du mal à digérer ce résultat du derby rennais contre le FC Nantes. Dans une ambiance surchauffée au stade La Beaujoire, où les anciens Nantais Valentin Rongier et Quentin Merlin ont évidemment reçu un accueil hostile, le SRFC a concédé un nul très frustrant. Un résultat difficile à imaginer après une première mi-temps totalement maitrisée par l’équipe des Rouge et Noir.

Après le lob raté de Mostafa Mohamed, le Stade Rennais a concrétisé sa nette domination. La main de Tylel Tati, sévèrement sanctionnée par un pénalty, a permis à Ludovic Blas d’ouvrir le score à la 29e minute. Et les choses se sont gâtées dans la foulée puisque Esteban Lepaul a catapulté une offrande d’Alidu Seidu au fond des filets à la 35e minute.

Dans le dur, les hommes de Luis Castro se sont évertués à rejoindre les vestiaires sans encaisser d’autre but. À la reprise, Junior Mwanga a redonné espoir aux Canaris juste après l’heure de jeu (1-2, 64e). Transcendés, les Nantais ont eu dix fois plus d’occasions de tirs que les visiteurs lors du second acte (onze à une). Mais ils ont dû attendre pour parvenir à égaliser.

Ils ont cru y parvenir lorsque l’arbitre a sifflé un penalty cette fois en leur faveur, mais Matthis Abline a loupé l’occasion (90e+1). Malgré la fin imminente du match, le FC Nantes a continué d’y croire et de pousser, si bien que Youseff El-Arabi, qui n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis le mois de mai 2011, est sorti de sa boite pour envoyer un missile dans les filets rennais (2-2, 90e+6).

Fêté comme une victoire par le public nantais, ce point du nul permet aux Canaris de se retrouver provisoirement à la 13e place au classement de la Ligue 1. Le Stade Rennais est 6e et pourra nourrir de gros regrets de n’avoir pas su conserver son avance, comme le montre l’analyse d’après match de Habib Beye.

Habib Beye : « On a le résultat qu’on mérite »

Tout logiquement, l’entraîneur du Stade Rennais n’a pas du tout apprécié les deux visages présentés par le Stade Rennais cet après-midi contre le FC Nantes. Au micro de beIN SPORTS, l’entraîneur du SRFC n’a pas caché sa déception sur l’issue assez dingue du derby breton.

« Les deux visages du Stade Rennais FC ? Le résultat est mérité, dans le sens où on n’a joué qu’une mi-temps. En seconde période, on fait un non-match. On a laissé croire à un retour. Brice (Samba) avait stoppé une alerte importante. Jusqu’au bout, on a manqué de concentration et on concède l’égalisation. On a eu quelques signes en fin de première période.

On est reparti avec moins de qualités dans cette seconde période. On a le résultat qu’on mérite. On ne peut revenir d’un déplacement comme ça avec une victoire. On a perdu Alidu Seidu et Valentin Rongier, ça nous a énormément déstabilisés en seconde période. Ils étaient très moteurs en première période. On a reculé, on a concédé de la possession et l’égalisation. On n’a pas été capables de refaire surface dans ce match-là », a commenté Habib Beye.