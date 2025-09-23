Ballon d’Or : le Stade Rennais célèbre Dembélé !

Le Stade Rennais a encensé Ousmane Dembélé après sa victoire.

Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé couronné, le Stade Rennais jubile !

Le Ballon d’Or 2025 est connu lundi soir. Sans surprise, Ousmane Dembélé a soulevé le trophée. Le Stade Rennais célèbre son ancien crack. Le club breton souligne le parcours de son ancien joueur, formé à l’Académie, devenu un attaquant insaisissable. De la Piverdière aux premiers frissons du Roazhon Park, Ousmane a grandi en Rouge et Noir.

Le Stade Rennais se remémore ses débuts, sa détermination et ses exploits. Le talent éclatant de l’Académie l’a propulsé sur les plus grands terrains. Chaque dribble, chaque accélération rappelle ses racines rennaises. Le club exprime sa fierté. Les éducateurs, les coéquipiers, les supporters, tous célèbrent ce triomphe. Rennes voit en lui l’exemple d’une réussite construite patiemment.

L’hommage va au joueur, un homme travailleur, audacieux, fidèle à ses racines. « De la Piverdière aux premiers frissons du Roazhon Park, Ousmane a éclos en Rouge et Noir. Talent brillant de l’Académie, il s’est bâti la réputation d’un attaquant insaisissable, couronné par ce succès au Ballon d’Or 2025. Bravo, immense », a indiqué le club dans sur ses réseaux sociaux.

Les jeunes de l’Académie vont s’inspirer de son parcours. Chaque regard posé sur lui deviendra une source de motivation. Rennes célèbre ainsi son étoile, qui illumine la France et le monde.