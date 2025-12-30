Mercato Stade Rennais : Le SRFC se rapproche d’un départ à 13M€

Le Stade Rennais pourrait déjà perdre l’une de ses recrues estivales majeures. Quentin Merlin, latéral gauche longtemps indiscutable, réfléchirait sérieusement à un départ dès janvier.

Mercato Stade Rennais : Quentin Merlin de titulaire au banc

Arrivé l’été dernier pour 13 millions d’euros, Quentin Merlin avait fait forte impression lors de ses premières apparitions. Latéral gauche rapide et offensif, il semblait promis à un rôle clé dans le nouveau projet rennais. Pourtant, la montée en puissance de Mousa Al-Tamari a bouleversé l’équilibre. Le Jordanien occupe désormais tout le couloir gauche, en multipliant les courses et en séduisant le staff par son impact constant sur le jeu.

Lire aussi : Mercato SRFC : Le premier renfort de l’hiver déjà bouclé ?

À voir

Mercato OM : Marseille recalé pour un milieu à 20M€ !

Cette situation a relégué Merlin sur le banc, parfois utilisé en dépannage à droite, un rôle loin de ses ambitions initiales. Sa dernière titularisation remonte au 7 novembre face au Paris FC, et depuis, le temps semble s’étirer pour l’ancien Nantais. Une frustration palpable pour un joueur habitué à peser sur chaque match.

Un départ déjà dans les têtes au SRFC

Selon Foot Mercato, Merlin envisagerait déjà un départ lors du mercato hivernal. La frustration de voir sa place érodée après un début de saison prometteur semble alimenter cette décision. Son profil, rapide, technique et adaptable, attire déjà des clubs anglais, où les opportunités financières et sportives ne manquent pas.

Pour l’heure, son entourage conseille patience et prudence. Mais dans le football moderne, la patience a ses limites : quand le banc devient trop long, la tentation de claquer la porte devient irrésistible. Rennes pourrait donc se retrouver face à un dilemme stratégique dès janvier, devant la perspective de perdre une recrue à 13 millions d’euros, moins d’une saison après son arrivée.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato : le Stade Rennais tranche enfin pour Himad Abdelli !

Mercato : le Stade Rennais assène un coup dur à l’OM !

À voir

ASSE : Dépenses folles, ego… C’est le chaos à Saint-Étienne

Mercato Stade Rennais : Un transfert à 30 M€ déjà programmé ?