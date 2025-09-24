Mercato FC Nantes : Kita lorgne un indésirable de l’OM !

La direction du FC Nantes se positionne pour accueillir un indésirable de l’OM lors du prochain mercato hivernal et le relancer.

Mercato FC Nantes : Kita vise un indésirable de l’OM

Le FC Nantes avance déjà sur le prochain mercato. Dans leur viseur, un joueur qui ne trouve pas sa place à Marseille. Ulisses Garcia, latéral gauche suisse. Arrivé en janvier 2024 depuis les Young Boys de Berne. Son adaptation au Vélodrome est difficile. Malgré son expérience internationale, il n’a pas réussi à convaincre Roberto De Zerbi. Le coach italien l’a même écarté de la liste pour la Ligue des Champions. Cela dit beaucoup. Cela ferme aussi ses perspectives.

Lire aussi : FC Nantes : Lepenant en colère contre Luis Castro ?

Garcia, 28 ans, se retrouve donc dans une situation fragile. Pas totalement rejeté, mais jamais premier choix. Il joue, il dépanne, mais il ne s’impose pas. Trois petits matchs de Ligue 1 depuis le début de saison. Trop peu pour un joueur encore lié au club phocéen jusqu’en 2028.

À voir

ASSE : Après 7 journées, Saint-Etienne déjà envoyée Ligue 1

Lire aussi : PSG battu, le FC Nantes sauve son record éternel !

C’est là que Nantes se positionne. Les Canaris cherchent activement un latéral gauche. Ouest-France révèle que le nom de Garcia circule avec insistance dans les couloirs de la Beaujoire. Pour Nantes, c’est une opportunité et le club avance déjà les pions. Pour Garcia, une porte de sortie. Le deal pourrait être conclu lors du prochain mercato hivernal.