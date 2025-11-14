ASSE : CdF, un indésirable et des jeunes face à Quetigny

L’ASSE s’est présentée à Dijon avec une équipe B, composée de jeunes joueurs et d’un indésirable, pour affronter l’AS Quetigny en Coupe de France, samedi (20h30).

ASSE : Une dizaine de jeunes convoqués

Pour le match du 7e tour de la coupe de France, l’entraîneur de l’ASSE a composé un groupe inédit, comme pressenti. En l’absence de neuf internationaux et des blessés, ce sont les jeunes joueurs qui disputeront le match contre l’AS Quetigny, au stade Gaston-Gérard à Dijon.

Ils sont une dizaine dans le groupe de 18 joueurs convoqués par Eirik Horneland, dont Djylian N’Guessan, Paul Eymard, Kevin Pedro, Jules Mouton ou encore Mylan Toty, une pépite de 16 ans.

L’indésirable Yvann Maçon sorti du placard !

Un joueur indésirable, Yvann Maçon, figure également sur la liste pour la coupe de France. Poussé dehors pendant le mercato d’été et resté finalement à l’AS Saint-Etienne, faute de courtisan, le défenseur latéral était écarté du groupe professionnel.

Gautier Larsonneur, Brice Maubleu, Mickaël Nadé, Augustine Boakye, Dennis Appiah, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic sont les rescapés du groupe habituel, retenus par l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Les 18 joueurs de l’ASSE contre l’AS Quetigny :

Gardiens de but : G Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : S. Achour, D. Appiah, E. Hornech, Y. Maçon, M. Makhloufi, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : P. Eymard, I. Miladinovic, A. Moueffek, J. Mouton

Attaquants : A. Boakye, I. Cheikh, N. Moulin, D. N’Guessan, M. Toty.

