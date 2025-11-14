OM : Benatia recadre le staff de De Zerbi, la vérité éclate

Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, s’est retrouvé au centre d’une polémique suite à un récent article de L’Équipe. La réponse de la direction de l’OM n’a pas tardé.

OM : La réplique cinglante de Medhi Benatia à L’Equipe

Le 28 octobre dernier, L’Equipe publiait un article pour décrire comment Mehdi Benatia avait « pris le pouvoir à l’OM ». Le Marocain est arrivé dans la peau de conseiller externe avant d’être promu directeur de football du club. Son impact sur le mercato marseillais est indéniable. L’article en question soulevait alors quelques interrogations sur son rôle et son influence en interne.

Mehdi Benatia interviendrait directement auprès du staff de Roberto De Zerbi par des corrections tactiques en cours de match. Ce papier mentionnait également des échanges entre Benatia et Pablo Longoria lors des rencontres. Le président de l’OM aurait même tenu des propos « salés » à l’égard de certains joueurs. Face à ces affirmations, l’OM a publié un droit de réponse catégorique sur le site du journal sportif.

L’actuel 2e de Ligue 1 dément formellement la transmission de « note vocale ou message tactique en direct » au banc de touche. L’OM précise que le directeur du football assiste aux matchs en tribune et « échange uniquement avec les analystes vidéo, dans le strict respect des missions que le club lui a confiées ».

Pablo Longoria dément des propos injurieux envers ses joueurs

Le président Pablo Longoria réfute aussi l’idée d’échanges comportant des propos injurieux envers les joueurs. Il s’agit simplement d’un « suivi normal de la performance de l’équipe ». La direction marseillaise conclut qu’elle n’a pas été sollicité avant la publication de l’article.

Une telle démarché aurait permis d’éviter « plusieurs erreurs factuelles ». Pablo Longoria et son équipe étaient visiblement mécontents de voir ces « fausses allégations » sur l’Olympique de Marseille circuler dans la presse nationale.

