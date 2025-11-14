ASSE : Nouvelle annonce forte concernant Maubleu

Brice Maubleu, gardien de but N°2 de l’ASSE, sera titulaire en coupe de France. Mais pas seulement ! Eirik Horneland a fait une annonce forte le concernant.

Horneland : « Maubleu doit être prêt pour prendre la relève de Gautier »

L’entraîneur de l’ASSE était accompagné en conférence de presse d’avant-match par Brice Maubleu, jeudi. Ils ont évoqué le match contre l’AS Quetigny, comptant pour le 7e tour de la Coupe de France. Face aux médias, Eirik Horneland annoncé la titularisation du portier de 36 ans, samedi (20h30) au stade Gaston-Gérard à Dijon.

« Brice mérite de jouer cette compétition […]. Ce match de Coupe est une bonne opportunité de lui donner du temps de jeu », a annoncé le technicien norvégien.

Interrogé sur une éventuelle titularisation de la doublure de Gautier Larsonneur en Ligue 2, le coach de l’ASSE n’est pas fermé à l’idée. « Est-ce que j’aimerais pouvoir compter sur Brice Maubleu dans la durée ? On verra, je ne me suis pas projeté là-dessus« , a-t-il répondu, avant de déclarer :

« On réfléchira à ça. C’est bien de lui donner du temps de jeu, car il doit se montrer prêt pour prendre la relève de Gautier, si jamais on devait se passer de lui. J’aime sa personnalité, son professionnalisme ».

