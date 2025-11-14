Mercato OM : Le chemin se libère, Sacha Boey approche !

Après une première tentative manquée, la voie se dégage enfin pour une arrivée de Sacha Boey à l’OM. Le Bayern Munich serait prêt laisser partir son défenseur polyvalent dès cet hiver.

Le Bayern ouvre la porte pour Sacha Boey, une aubaine pour l’OM

L’Olympique de Marseille a encore une chance de recruter Sacha Boey. Le latéral droit de 25 ans était proche de rejoindre le club phocéen cet été. Un accord pour un prêt de 2 millions d’euros était même évoqué. Ce deal n’a finalement pas abouti. Vincent Kompany s’étant opposé à son départ.

L’entraîneur du Bayern Munich a laissé entendre qu’il comptait sur Sacha Boey cette saison. Mais la réalité est différente sur le terrain. Le défenseur français n’a été titularisé qu’à 5 reprises en Championnat. Il a perdu sa place au profit de l’international autrichien Konrad Laimer.

Cette situation est difficile à supporter pour l’ancien Rennais. Et le journal Bild lâche une bombe sur ce dossier, expliquant que le Bayern Munich est à présent prêt à se séparer de Sacha Boey. Cette ouverture risque de se transformer en une véritable aubaine pour l’OM.

Un nouveau latéral espéré à l’Olympique de Marseille

C’est un secret de polichinelle, l’Olympique de Marseille compte étoffer ses lignes lors du prochain mercato de janvier. Medhi Benatia et son équipe ont même déjà identifié les secteurs à renforcer. Si un milieu est attendu, les Phocéens espèrent aussi mettre la main sur un nouveau latéral droit.

Le nom d’Oscar Mingueza a récemment circulé dans ce sens. Les Olympiens pourraient donc relancer la piste menant à Sacha Boey. Surtout que ce dernier se rapproche de la sortie. Les négociations entre les deux camps devraient reprendre dans les semaines à venir. L’ancien Rennais sera-t-il la recrue tant attendue cet hiver à l’OM ? Cette hypothèse n’est pas à exclure. La Juventus serait aussi sur ses traces.

