Mercato OL : Retour à Lyon ? Caqueret répond cash

Parti de l’OL à Côme en janvier dernier, Maxence Caqueret songe-t-il déjà à un retour à Lyon, son club formateur ?

Mercato : L’OL et Lyon ne manquent pas à Caqueret

L’OL a transféré Maxence Caqueret à Côme en Italie, lors du mercato hivernal en janvier 2025. Cela va donc faire bientôt un an qu’il a quitté le club où il a été formé entre 2011 et 2018, pour rejoindre la Série A. Le milieu de terrain de 25 ans s’est intégré rapidement dans l’équipe entraînée par Cesc Fabregas.

Ayant gagné sa place dans l’équipe type, il poursuit sa progression en Lombardie. En 29 apparitions sous le maillot de Lariani, il a été titulaire à 22 reprises depuis son arrivée au club.

Profitant de la trêve internationale, Maxence Caqueret s’est confié à la Gazzetta dello Sport, dans une interview.

À la question de savoir si Lyon lui manque, il a répondu cash : « Pas forcément, car quand nous avons un jour de repos, je reviens souvent sur place pour voir mes amis et ma famille ». Au sujet de la comparaison entre le championnat de France et celui d’Italie, l’ancien joueur de l’OL a déclaré :

« J’aime beaucoup le fait que la Serie A soit équilibré. On ne sait pas qui va gagner le titre en avance, qui va jouer les coupes européennes et qui va se sauver. Ce que j’aime un peu moins, les matchs souvent fermés. Mais c’est aussi la beauté du côté tactique du football italien ».

Maxence Caqueret a encore quatre saisons à passer en Lombardie, avant de songer à un éventuel départ ou un retour à Lyon, car il est sous contrat à Côme jusqu’en 2029.

