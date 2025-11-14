Mercato PSG : Le successeur d’Hakimi arrive pour 30 M€ !

La direction du PSG a trouvé le potentiel successeur d’Achraf Hakimi. Mais les Parisiens devront payer le prix fort pour son transfert.

Mercato : Daniel Munoz visé pour remplacer Achraf Hakimi au PSG

Le Paris Saint-Germain est dos au mur. La blessure d’Achraf Hakimi l’oblige à recruter un nouvel arrière droit. La question se posait déjà l’été dernier en prévision de la CAN 2025, mais finalement le PSG n’avait pas accueilli une doublure ou un concurrent au Marocain.

Achraf Hakimi enchainait des performances remarquables à ce poste avant de subir une entorse à la cheville gauche. Cette blessure l’éloignera des terrains pendant six semaines. Sans parler de la CAN au Maroc, qui se présente un objectif majeur pour le Parisien. Face à cette longue absence, la direction du PSG travaille sur sa succession.

À voir

OM : Benatia recadre le staff de De Zerbi, la vérité éclate

Lire aussi : Mercato PSG: Le successeur d’Achraf Hakimi annoncé en direct

Et pour remplacer Achraf Hakimi, une piste est apparue du côté de la Premier League. Les Parisiens suivent de près Daniel Munoz qui évolue à Crystal Palace. La polyvalence et les accélérations du Colombien correspondraient parfaitement au style de jeu de Luis Enrique. Et cet intérêt parisien ne déplait pas vraiment aux Anglais.

C’est 30 millions d’euros pour son transfert

Caught Offside assure en effet que Crystal Palace a fixé une condition au départ de Daniel Munoz. Un chèque de 30 millions d’euros pour finaliser son transfert. Les dirigeants du Paris SG avent donc quel montant débourser pour recruter le joueur de 29 ans, dont le contrat expire en juin 2028. Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone seraient aussi sur ses traces.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Enrique valide l’arrivée d’un crack anglais !

Mercato : Discussions confirmées entre le PSG et Upamecano !

À voir

ASSE : Nouvelle annonce forte concernant Maubleu

Mercato PSG : Accord pour Upamecano ? La vérité éclate !