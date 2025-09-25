PSG en colère ? La grosse décision de Deschamps tombe

En pleine tension avec le PSG, Didier Deschamps s’apprête à dévoiler sa liste pour les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et déjà, des choix forts se dessinent, avec en toile de fond des tensions palpables entre le Paris SG et l’Equipe de France autour des cas Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

PSG : Dembélé absent chez les Bleus en octobre ?

Ousmane Dembélé ne retrouvera pas Clairefontaine en octobre. Touché aux ischios lors du dernier rassemblement, le Ballon d’Or 2025 ne sera pas retenu par Didier Deschamps. Son retour est espéré seulement après la trêve internationale. Un coup dur pour les Bleus, mais une décision dictée par la prudence.

La blessure de l’ailier parisien avait déjà suscité une vive polémique entre le PSG et la Fédération. Pas question, cette fois, de raviver les tensions. Deschamps préfère ménager son joueur, quitte à s’en priver face à l’Azerbaïdjan et l’Islande.

Doué sacrifié pour éviter une nouvelle polémique

Même logique pour Désiré Doué. Le jeune milieu parisien devrait avoir repris la compétition, mais selon L’Équipe, le sélectionneur n’envisagerait pas de l’appeler. La raison est simple : éviter une nouvelle crise diplomatique avec le club francilien, après les reproches formulés en septembre. Ce choix frustrera sans doute les supporters qui espéraient le voir gagner du temps de jeu en Bleu.

Mais Deschamps préfère la stabilité à l’agitation médiatique. Un choix politique, mais pas forcément sportif. En revanche, Bradley Barcola pourrait sourire. Revenu de blessure, l’ailier devrait figurer sur la liste. Si son temps de jeu reste incertain, sa présence symbolise une confiance maintenue. Avec Tchouaméni suspendu et plusieurs cadres ménagés, Deschamps prépare une liste entre équilibre et précaution.