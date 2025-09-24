PSG : Dembélé Ballon d’Or, des révélations tombent !

Ousmane Dembélé a été couronné Ballon d’Or après sa belle saison. Olivier Giroud s’incline devant la métamorphose de l’attaquant du PSG.

PSG : Giroud surpris par le Ballon d’Or de Dembélé

Ousmane Dembélé a touché le sommet lundi soir. Le joueur du PSG a remporté le Ballon d’Or 2025. Sa saison a été très fructueux. Il a trouvé le chemin des filets à 35 reprises, a offert 16 offrandes et raflé plusieurs trophées, dont la Ligue des Champions. Une année pleine, récompensée par la distinction suprême.

Olivier Giroud, son ancien partenaire en équipe de France, a réagi. Ses propos, relayés par L’Équipe, mêlent admiration et franchise. Il reconnaît l’évolution de Dembélé, mais il admet aussi qu’il n’avait jamais imaginé ce scénario. Selon lui, un tel trophée exige du talent, bien sûr, mais aussi une saison parfaite. Il fallait donc à Dembélé le bon club, les bons résultats, et la réussite collective.

Tout s’est aligné cette année. « Est-ce que j’avais perçu un potentiel de Ballon d’Or chez lui ? C’est difficile de dire ça, quand je le voyais tous les jours en équipe de France, non, je ne me disais pas forcément : C’est un Ballon d’Or en puissance. Pour un Ballon d’Or, il faut avoir le talent mais aussi la bonne saison qui va te propulser sur le devant de la scène. Le talent, il l’a mais il fallait qu’il fasse la bonne saison, avec le bon club, et tout gagner comme il l’a fait, car le Ballon d’Or dépend toujours en grande partie du collectif », a-t-il avoué.

