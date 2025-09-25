ASSE : Stassin, l’énorme pari gagnant de Saint-Étienne

Resté contre vents et marées cet été, Lucas Stassin s’impose comme l’homme fort de l’ASSE. Déjà auteur de quatre buts, le jeune attaquant de 20 ans justifie les choix du club, au grand bonheur des Verts et de leurs supporters.

ASSE : Lucas Stassin, le buteur que Saint-Étienne attendait

Il était courtisé, il est finalement resté. Lucas Stassin incarne aujourd’hui le pari réussi de l’ASSE. Mardi soir, son but décisif sur la pelouse d’Amiens (0-1) a offert trois points précieux aux Verts. Avec quatre réalisations depuis le début de saison, l’ancien de Westerlo s’impose comme le fer de lance d’une équipe qui rêve de retrouver l’élite.

Lire aussi : Mercato ASSE : L’ultime décision de Stassin pour son avenir

Ce choix de le conserver, malgré les sollicitations estivales, prend aujourd’hui tout son sens. Les dirigeants avaient flairé son potentiel, et l’AS Saint-Etienne récolte désormais les fruits de sa patience avec le jeune international espoir belge.

Krasso encense Lucas Stassin

Parmi ses admirateurs, un ancien Vert n’a pas caché son enthousiasme. Jean-Philippe Krasso, passé par Saint-Étienne entre 2020 et 2023, salue l’éclosion de son successeur. « C’est un joueur avec énormément de qualités. Je comprends pourquoi les dirigeants n’ont pas voulu le vendre. Il va beaucoup aider le club grâce à ses buts », a-t-il confié.

À voir

Mercato OM : Gros rebondissement dans le dossier Garcia

Lire aussi : ASSE : Retour en Ligue 1, Lucas Stassin s’en charge

L’Ivoirien insiste sur son profil complet : « Il est rapide, a une bonne frappe et une vraie intelligence dans ses déplacements. Avec lui, l’ASSE ne va pas rester longtemps en Ligue 2 ». De quoi galvaniser Geoffroy-Guichard, où les supporters espèrent voir ce pari gagnant se transformer en ticket retour pour la Ligue 1.