Mercato ASSE : L’ultime décision de Stassin pour son avenir

A l’issue de son mercato très mouvementé, Lucas Stassin, avant-centre de l’ASSE, a pris une décision très claire. Elle est révélée par son père.

ASSE : Lucas Stassin a affolé le mercato

Meilleur buteur de l’ASSE, la saison dernière, Lucas Stassin a très sollicité pendant le mercato estival. Plusieurs clubs en Angleterre (Brentford, West Ham, Southampton), en Allemagne (Leipzig, Stuttgart) et en France (OM, Rennes, LOSC, Paris FC) étaient tous intéressés par ses services. Il a même suscité des intérêts en Arabie saoudite et en Russie après la fermeture du mercato en Europe.

Malgré ces nombreuses sollicitations et les offres mirobolantes proposées pour recruter l’attaquant de 20 ans, ce dernier est resté à l’AS Saint-Etienne. La direction du club ligérien a repoussé toutes les proposition, pour conserver son buteur. Ce dernier souhaitait pourtant rejoindre un club de l’élite pour se donner les moyens d’être sélectionné pour la Coupe du monde 2026.

Stassin : « Je vais rester à l’ASSE, me donner à fond et faire monter le club »

Maintenant que tous les marchés de transfert sont refermés, le père de Lucas Stassin livre des confidences sur l’été très agité de son fils. « Il m’appelait pour me dire qu’il ne réussissait pas à dormir, qu’il était fatigué. Son téléphone n’arrêtait pas de sonner, il était harcelé tous les jours. On lui proposait tout et n’importe quoi. Ce n’était pas évident à gérer », a-t-il confié au quotidien Le Progrès.

‘’Quand le mercato s’est terminé, il s’est dit « Ok, je vais rester à l’ASSE, je vais me donner à fond pour le club et le faire monter », a poursuivi Stéphane Stassin.

Nouveau départ, nouveau Stassin à Saint-Etienne

Pour monter qu’il a véritablement tourné la page d’un éventuel transfert, le buteur est apparu avec un nouveau look et un nouveau numéro. « Il a coupé ses cheveux et il a voulu prendre le numéro 9, afin de dire qu’il était de nouveau là et concentré à 200 %. Le fait de les couper court, c’est aussi un message pour dire qu’un nouveau Lucas est là. Ce sont des détails, mais pour lui ça veut dire beaucoup », a-t-il expliqué.

Objectifs : montée en Ligue 1 !

Depuis la fin du mercato d’été, Lucas Stassin a marqué trois buts et délivré une passe décisive en deux matchs, dont un doublé, samedi, face au Stade de Reims (3-2). Selon le témoignage de son paternel, il est prêt à tout casser en Ligue 2 cette saison et à retrouver la Ligue 1.

« Il va tout faire pour finir meilleur buteur de Ligue 2. Mais si on lui donne le choix entre être meilleur buteur et finir cinquième de L2 ou finir cinquième meilleur buteur et monter en L1, je connais sa réponse. Il n’a vraiment qu’une envie, c’est de remonter avec l’AS Saint-Etienne », a annoncé Stassin père.