Mercato PSG: Surprise ! Une offre folle tombe pour Barcola

Le PSG parviendra-t-il à retenir Bradley Barcola l’été prochain ? Après Liverpool, un autre grand club européen serait prêt à faire une folie pour l’attaquant parisien. Explications.

Mercato PSG : Bradley Barcola à Liverpool pour 70M€ ?

La première moitié de saison a été catastrophique pour Liverpool FC malgré le renfort impressionnant de l’été dernier. Après avoir échoué dans le dossier de l’international ghanéen Antoine Semenyo, le club de la Premier League anglaise voudrait recruter Bradley Barcola. Selon les informations de David Ornstein, la cellule de recrutement des Reds envisagerait de piocher dans l’effectif du Paris Saint-Germain en vue du potentiel départ de Mohamed Salah et au regard de la blessure d’Alexander Isak.

En effet, le club anglais serait intéressé par Bradley Barcola et visiblement l’intérêt est réciproque. Bradley Barcola n’a toujours pas prolongé au PSG et regarde sérieusement vers Liverpool. Séduit par le prestige des Reds, l’international français veut surtout une chose : devenir une star à Anfield. Il exige des garanties claires sur un statut de titulaire pour envisager un départ.

« Bradley Barcola a fait savoir à son agent que s’il rejoignait Liverpool, il souhaitait avoir la garantie d’être un joueur de l’équipe première à Anfield », rapporte le média Indykaiky News, qui rapporte ainsi que l’ancien milieu offensif de l’OL veut devenir une pièce maîtresse de Liverpool.

Après avoir échoué dans le dossier de l’international ghanéen Antoine Semenyo, le club de la Mersey voudrait recruter Bradley Barcola et serait prêt à faire une offre de 70 millions d’euros pour convaincre le PSG. Mais un autre cador européen, lui, proposerait encore plus pour attirer le protégé de Luis Enrique.

Le Bayern Munich prêt à mettre 100M€ pour Barcola

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola n’a pas encore accepté l’offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Outre Liverpool, le Bayern Munich veut profiter de cette situation pour le convaincre de quitter la Ligue 1 l’été prochain. Courtisan de longue date de l’ailier de 23 ans, le club allemand est conscient du prix nécessaire pour faire craquer le PSG, à savoir 100 millions d’euros.

Selon le site FCBinside, les dirigeants bavarois cherchent toujours un ailier gauche encore jeune, mais avec une certaine expérience, afin de concurrencer Luis Diaz. Le fait que Barcola ait changé d’agent récemment pour rejoindre l’écurie de Moussa Sissoko est vu comme un très bon signal de l’autre côté du Rhin.

L’agent apprécie le championnat allemand, et a déjà bouclé de nombreux transferts XXL avec les formations de Bundesliga, notamment Ousmane Dembélé à Dortmund ou Randal Kolo-Muani depuis Francfort vers le PSG. Le portail spécialisé sur le Rekordmeister précise également que tout est en ce moment entre les mains de Barcola. L’ancien lyonnais, s’il venait à repousser la proposition de prolongation du club parisien, ouvrirait alors la porte aux candidats.

