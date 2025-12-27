ASSE : Caïazzo sort du silence, un an et demi après la vente

Depuis la vente de l’ASSE à KSV, Bernard Caïazzo a très rarement pris la parole. Mais il vient de sortir du silence pour exprimer un profond regret.

ASSE : Bernard Caïazzo rend hommage à Jean-Louis Gasset

Bernard Caïazzo a effectivement pris du recul, comme prévu, depuis la vente de l’ASSE au groupe canadien Kilmer Sports Ventures (KSV) le 3 juin 2024. Après avoir expliqué la nécessité de passer la main, lui et son associé Roland Romeyer, le co-propriétaire des Verts s’est muré dans un silence total. Il a même disparu des radars à Saint-Etienne et à Geoffroy-Guichard.

Cependant, l’ancien dirigeant du club stéphanois a rompu le silence, à l’occasion de la disparition de Jean-Louis Gasset, vendredi. Il a rendu un hommage mérité à l’ancien entraîneur des Verts (décembre 2017 à mai 2019). « La disparition de Jean-Louis est une bien triste nouvelle. Il venait juste d’avoir 72 ans« , a-t-il regretté, dans des propos confiés à But Football club.

Caïazzo : « Avec Gasset sur le banc de l’ASSE, c’était comme avec Galtier »

« Je lui devais le respect puisqu’il avait un mois de plus que moi, on en souriait. […]. Jean-Louis a offert à l’ASSE sa dernière qualification européenne (2019). Il partait de loin, car à son arrivée, nous étions mal embarqués. Oscar Garcia était parti, Julien Sablé avait assuré l’intérim et l’équipe était en chute libre au classement. L’arrivée de Jean-Louis avait tout changé. En un an et demi, il nous a fait passer de la zone rouge à l’Europe. Il était même proche de nous qualifier pour la Ligue des champions.

À voir

Mercato OL : Accord conclu pour Santiago ?

Lisez aussi : Mercato ASSE : KSV prépare un investissement conséquent

Avec Jean-Louis sur le banc, c’était comme avec Christophe Galtier, on pouvait dormir tranquille. Il tirait 200 % de ses joueurs. Il avait toutes les qualités des grands coachs, sur le plan tactique, dans le management, la dimension humaine. C’était un coach entraînant, fédérateur. Sa carrière a été exceptionnelle […]. Il était venu à l’ASSE grâce à Eric Blondel. Ils s’étaient connus à Paris », a témoigné Bernard Caïazzo.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Voici la recrue idéale pour Saint-Etienne !

INFO Mercato ASSE : Le coup de folie de l’AS Saint-Étienne

À voir

Mercato PSG: Surprise ! Une offre folle tombe pour Barcola

Décès de Jean-Louis Gasset : ASSE publie un message poignant