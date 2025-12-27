Mercato OL : Accord conclu pour Santiago ?

Les dirigeants de l’OL se lancent sur le défenseur argentin, Santiago Ramos Mingo pour le mercato hivernal. Les Brésiliens ont fixé le tarif pour leur pépite.

Les dirigeants de l’OL ne badinent pas pendant ce mercato hivernal. De nouvelles pépites sont attendues à Lyon pour aider l’équipe de Paulo Fonseca. Les Gones visent le top 4 de Ligue 1 à la fin de cette campagne pour disputer la Ligue des Champions.

Pour atteindre cet objectif, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais veulent apporter du sang neuf pour que l’équipe livre des performances XXL lors de la deuxième partie de la saison. Une première recrue hivernale est arrivée. Le Brésilien Endrick a déjà posé ses valises à Lyon. Outre la ligne offensive, la défense figure également parmi les priorités des dirigeants rhodaniens.

Selon Goal, l’OL aurait ainsi ouvert une piste en Amérique du Sud, plus précisément au Brésil. Il s’agit de Santiago Ramos Mingo, défenseur central argentin de 24 ans. Il évolue à l’Esporte Clube Bahia. Recruté en janvier 2025 en provenance de Defensa y Justicia pour 4,5 millions d’euros, le natif de Córdoba est très solide en défense.

Titulaire indiscutable, il a disputé 57 chocs cette saison. Sur Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 15 millions d’euros. Les pensionnaires du Groupama Stadium n’ont pas encore dégainé une offre concrète pour le roc argentin. Le dossier pourrait s’accélérer en janvier 2026.

