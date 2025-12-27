Mercato OL : Un indésirable bouleverse les plans de Fonseca

L’OL pourrait enregistrer le retour d’un joueur indésirable en janvier. Son prêt en Espagne, jusqu’à la fin de la saison, est remis en cause.

OL Mercato : Akouokou en grande difficulté au Real Saragosse

N’entrant pas dans les plans de Paulo Fonseca à l’OL, Paul Akouokou a été contraint de quitter Lyon l’été dernier. Il a trouvé un point de chute le dernier jour du mercato d’été dernier. Il a rejoint le Real Saragosse, sous la forme d’un prêt sans option d’achat, pour une saison.

À la mi-saison, le club de Liga 2 (deuxième division espagnole) ne sera pas satisfait de son rendement. Et selon les informations relayées par El Gol Digital, le club d’Aragon songerait à mettre un terme au prêt du milieu défensif de l’Olympique Lyonnais dès cet hiver.

Titulaire à 5 reprises en 6 apparitions en championnat, en début de saison sous les ordres de Gabi, Paul Akouokou a perdu sa place dans le Onze de départ. Outre ses prestations pas suffisamment convaincantes, il a été victime du changement d’entraîneur. Il est relégué sur le banc par le nouveau coach Rubén Sellés. Le dernier match disputé par l’international Ivoirien (4 sélections) remonte au 18 octobre 2025, soit il y a plus de deux mois.

OL : Vers la rupture du prêt de Paul Akouokou en janvier ?

Parti pour passer la saison 2025-2026 à Saragosse, l’ancien joueur du Betis Séville pourrait revenir à l’OL plus tôt que prévu. Sauf que Paulo Fonseca ne l’attend pas à Lyon cet hiver. Le club rhodanien s’opposerait évidemment à la rupture du prêt de Paul Akouokou, qui n’a pas sa place dans l’équipe actuelle des Gones.

Si les informations de la source se confirment, le natif d’Abidjan (Cote d’Ivoire) se retrouvera dans une nouvelle impasse pendant les six derniers mois de la saison. Pour rappe, Paul Akouokou est sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2027. Selon Transfermarkt, il est évalué à 800 000 euros, alors qu’il a été recruté à 3 millions d’euros à Séville, en septembre 2023.

