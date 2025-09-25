Mercato PSG : Après Mastantuono, encore un gros échec en vue

Le PSG peine à séduire les prodiges sud-américains. Après avoir vu Franco Mastantuono filer au Real Madrid, le club parisien pourrait perdre une nouvelle bataille avec Gilberto Mora, la pépite mexicaine de 16 ans déjà courtisée par toute l’Europe.

Mercato PSG : Le Paris SG en pince pour Mora, il affole tous les grands clubs européens

À seulement 16 ans, Gilberto Mora est déjà international mexicain (3 sélections) et l’un des milieux les plus prometteurs d’Amérique latine. Actuellement à Tijuana, il ne pourra rejoindre l’Europe qu’à sa majorité, mais la liste des prétendants s’allonge de semaine en semaine.

Lire aussi : Mercato PSG : Dossier Mastantuono, la vérité éclate enfin !

Selon TBR Football, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea ou encore Manchester City sont déjà sur les rangs. À cela s’ajoutent le Bayern Munich, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Une compétition féroce, où le PSG tente de se faire une place mais peine à convaincre face à des géants mieux armés.

Mora a une préférence pour le Real Madrid

Et comme si cela ne suffisait pas, le Real Madrid semble avoir une longueur d’avance. La Casa Blanca, experte dans l’art de séduire les pépites sud-américaines, aurait déjà capté l’attention du joueur et de son entourage. Un choix de cœur et de prestige qui pourrait bien sceller son avenir.

À voir

ASSE : La recrue surprise qui change tout à Saint-Étienne

Lire aussi : PSG : 70M€ pour laver l’affront après l’échec Mastantuono ?

Pour Paris, l’affaire aurait des allures de déjà-vu. Après Franco Mastantuono, qui avait reconnu avoir discuté avec Luis Enrique avant de finalement choisir Madrid, le PSG s’apprête peut-être à voir une nouvelle pépite lui filer entre les doigts. De quoi nourrir le sentiment d’impuissance du club face à l’attraction madrilène.