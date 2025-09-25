OM : Le plan «suicidaire» de De Zerbi choque tout le monde

Entre audace tactique et prise de risques démesurée, Roberto De Zerbi divise. Après avoir bousculé le Real Madrid et renversé le PSG, l’Italien suscite autant d’admiration que d’inquiétude.

Un OM entre Madrid et Paris, le grand écart

L’OM vit une semaine folle. Battus 2-1 au Santiago Bernabeu après avoir ouvert le score, les Marseillais ont ensuite fait plier le PSG au Vélodrome (1-0), confirmant un visage combatif et conquérant. Un enchaînement qui donne des frissons au public olympien, mais qui laisse perplexes certains observateurs.

Jérôme Rothen, au micro de Rothen s’enflamme, n’a pas caché ses doutes : « Ils ont fait un match cohérent à Madrid. Mais en prenant des risques incroyables ! Je pense que c’était par moment suicidaire de jouer de cette façon-là à Madrid, et ça c’est De Zerbi qui met ça en place à l’OM, donc je ne pense pas qu’il sorte plus fort de ce match contre le Real. »

Le plan fou de De Zerbi, entre courage et frayeur

Face au PSG, De Zerbi a persisté dans son idée : presser haut, engager ses joueurs dans les duels, et miser sur une intensité maximale. Une audace récompensée par un succès retentissant qui replace l’OM dans une dynamique euphorique. Rothen nuance toutefois : « Le match contre le PSG c’est autre chose. Il est couillu parce qu’il prend des risques sur la première mi-temps », balance-t-il.

« Il y a eu beaucoup d’engagement, là, ils y sont allés. Ils ont gagné des duels, il y a eu un plan qui a fonctionné. Il fallait prendre des risques, et ça a marché », poursuit-il. Une stratégie à double tranchant, qui séduit par son panache mais inquiète par son caractère explosif. De Zerbi fascine autant qu’il divise : génie visionnaire ou tacticien téméraire, seul l’avenir dira si son OM pourra tenir ce rythme « suicidaire ».