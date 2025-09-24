INFO : De Zerbi rattrapé par une vive polémique à l’OM !

Le Classique OM-PSG a été un match sous haute tension, et Roberto De Zerbi en a fait les frais. L’entraîneur de Marseille a été expulsé en raison de vives contestations. Cette nervosité suscite une vague de critiques à son égard.

L’OM triomphe du PSG, mais Roberto De Zerbi s’attire les critiques

L’Olympique de Marseille a réalisé un exploit historique. Les Olympiens sont brisé la malédiction de 14 années sans victoire face au Paris SG. Ce lundi soir, cette longue disette a pris fin ! L’OM est venu à bout du PSG (1-0) dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Cette victoire a enflammé le Vélodrome. Elle a aussi mis en exergue le caractère volcanique de Roberto De Zerbi.

L’entraîneur italien a été expulsé par l’arbitre Jérôme Brisard suite à ses protestations trop virulentes au bord du terrain. Son comportement passionné et explosif n’a pas échappé à la critique de Daniel Riolo. Le consultant sur les ondes de RMC Sport a vivement déploré l’attitude de De Zerbi. Il estime qu’un tel comportement est un frein à la progression de l’équipe.

Il devrait mettre son cerveau dans le frigo, De Zerbi sort la sulfateuse

« Si cette équipe veut grandir avec la qualité des joueurs, et l’idée de jeu du coach, il faut absolument qu’elle se calme », a-t-il repris. Le tempérament de l’entraîneur italien semble être constant. Au point où Daniel Riolo s’interroge sur sa capacité à faire une saison entière sans de tels débordements. « La pression qu’il supporte est trop forte », a-t-il.

Poursuivant, le journaliste n’a pas mâché ses mots. Il exhorte l’entraîneur de l’OM à « mettre de temps en temps son cerveau dans le frigo ». L’objectif de sa critique : Roberto De Zerbi devrait aussi privilégier la maîtrise de soi à un tel niveau de compétition. Quoi qu’il en soit, la victoire de l’OM sur le PSG reste un événement majeur. Les deux équipes rivales se retrouveront pour un nouveau Classique le 8 février prochain au Parc des Princes.