Alerte OM : De Zerbi sous le coup d’une nouvelle sanction

La victoire de l’OM face au PSG débouche à présent sur une controverse disciplinaire. Roberto De Zerbi, expulsé en fin de match, pourrait écoper d’une sanction plus lourde que prévu.

OM : Le comportement de De Zerbi examiné par la LFP

Le triomphe de l’OM sur le PSG (1-0) continue de faire parler. Le caractère explosif de Roberto De Zerbi lors de ce rendez-vous à haute intensité est aussi pointé du doigt. L’entraîneur italien a été expulsé en fin de match. Cet événement pourrait même lui valoir une sanction plus lourde.

L’incident s’est produit lorsqu’Achraf Hakimi a empêché une contre-attaque de l’OM. Furieux, Roberto De Zerbi est sorti de sa zone technique pour protester avec véhémence auprès de l’arbitre. La sentence est immédiate. Après un premier carton jaune, Jérôme Brisard en a sorti un deuxième suite aux contestations continues du coach italien.

Son exclusion est donc due à une accumulation de cartons, ce qui correspond généralement à une suspension d’un match. En cas de carton rouge direct, il aurait écope d’au moins deux matchs de suspension. Mais ce n’est pas tout. Le comportement de l’entraîneur de l’OM après son exclusion sera ce mercredi par la commission de de discipline de la LFP.

Des images compromettantes pour l’Olympique de Marseille

Car des images montrent un De Zerbi très énervé, proférant des propos véhéments en italien avant de se positionner juste derrière le banc de touche de Marseille. Il aurait même donné des consignes à son staff à quelques secondes de la fin du Classique. Pourtant, le règlement est clair : tout entraîneur exclu ne doit pas communiquer avec son banc et doit se placer à une distance respectable.

L’attitude de l’Italien risque de lui coûter cher. La commission devra donc déterminer si l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a enfreint ces règles. Si tel est le cas, RDZ verrait du sursis ajouter à sa suspension initiale. Le verdict final de la LFP est attendu.