OL : Confessions choc après une grosse bourde

Le jeune milieu anglais Tyler Morton de l’OL a reconnu son erreur lors du match face à Rennes. Entre regrets et ambition, l’ancien de Liverpool assume et promet de faire mieux.

OL : Morton, révélation et coupable désigné

Arrivé discrètement cet été en provenance de Liverpool, Tyler Morton s’est rapidement imposé dans l’entrejeu lyonnais. Son volume de jeu et sa justesse technique en ont fait l’une des belles surprises du début de saison. Mais à Rennes, l’Anglais de 22 ans a commis une erreur fatale : une expulsion qui a coûté la victoire à son équipe, freinant momentanément l’élan de l’OL.

Conscient de sa responsabilité, Morton n’a pas cherché à fuir. Dans un entretien accordé au Progrès, il est revenu avec lucidité sur ce tournant. « Bien sûr, pour ce qui s’est passé contre Rennes, ça ne peut pas être 20/20. Je dirai peut-être 15 ou 16 », a-t-il admis, entre franchise et autodérision. Une confession rare dans un football où les joueurs esquivent souvent les critiques.

Un Lyon ambitieux malgré les turbulences

Si l’été lyonnais a été marqué par les restrictions imposées par la DNCG et les départs de cadres comme Rayan Cherki et Georges Mikautadze, le club rhodanien a su trouver des ressources insoupçonnées. Troisième de Ligue 1 après un début de saison convaincant, l’OL vit une renaissance inattendue. Morton s’inscrit pleinement dans ce nouvel état d’esprit.

L’Anglais mesure l’importance de la ferveur lyonnaise : « On sent une équipe qui a très envie de gagner et on se doit de montrer aux supporters pourquoi ils viennent nous soutenir chaque week-end et pourquoi on en a autant à chaque match. » Malgré sa bourde, son discours respire la détermination et l’envie de se racheter. Un signe que Lyon, en quête de stabilité, a peut-être trouvé plus qu’un simple milieu de terrain : un leader en devenir.