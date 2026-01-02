PSG-Paris FC : Une énorme décision tombe avant le choc

Le duel PSG-Paris FC est sans doute un rendez-vous très attendu. Quarante-sept ans après, Paris s’apprête à vibrer pour un derby attendu. Mais avant même le coup d’envoi, une décision forte est venue encadrer ce rendez-vous chargé de symboles.

PSG-Paris FC : Un derby historique sous haute surveillance… mesurée

Dimanche soir, le Parc des Princes renouera avec un parfum d’histoire. Pour la première fois depuis 47 ans, le PSG et le Paris FC s’affronteront en championnat, dans une enceinte promise à guichets presque fermés. Mais derrière l’affiche alléchante, une réalité plus feutrée s’impose : les ultras du Paris FC seront absents.

Suspendus de déplacement après des incidents survenus le 7 décembre, les membres des Lutetia resteront à quai. Le parcage visiteurs, limité à 1 000 places, sera majoritairement occupé par des supporters « neutres », séduits par des billets à prix populaire. Une ambiance plus sage que bouillante, donc, malgré l’enjeu symbolique.

Sécurité, Paris SG et avenir proche : un cadre déjà fixé

Fait notable, la préfecture de police n’a pas jugé utile de renforcer le dispositif sécuritaire. Classé sans risque par la DNLH, le match sera encadré comme une affiche classique de Ligue 1. Le PSG, serein, n’a pas réclamé de mesures spécifiques.

La circulation sera néanmoins restreinte autour du stade dès 17h45. Un avant-goût de ce qui attend Paris, puisque les deux clubs se retrouveront au même endroit, le 12 janvier, en Coupe de France. Même décor, même prudence, et peut-être un peu plus de bruit.

