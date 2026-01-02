Mercato Stade Rennais : Le SRFC se rapproche du jackpot pour son crack

Révélation de la saison du Stade Rennais, Jérémy Jacquet affole déjà les compteurs… et les recruteurs. À Old Trafford comme ailleurs, son nom circule avec insistance, promesse d’un été brûlant pour le SRFC.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet, la mue express d’un patron en devenir

Il n’a que 20 ans, mais déjà l’assurance d’un vétéran. Titularisé sans discontinuer par Habib Beye, Jérémy Jacquet s’est imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus fiables de Ligue 1. Lecture du jeu, calme sous pression, relance propre : le jeune Rennais coche toutes les cases du défenseur moderne, celui que l’Europe s’arrache.

Son retour de Clermont, à l’hiver 2025, a tout changé. En quinze matches de championnat, Jacquet affiche une moyenne de 89 minutes jouées, symbole d’une confiance totale de son entraîneur. À Rennes, on savoure ce bonheur rare : voir un talent éclore à domicile, sous ses propres couleurs.

Manchester United à l’affût, le SRFC en position de force

Selon Sky Sports, Manchester United suit de très près la progression du Bondynois. Les Red Devils cherchent du sang neuf en défense et fantasment déjà une association 100 % française avec Leny Yoro. Un projet séduisant, presque romanesque, qui place Jacquet dans une autre dimension.

Mais le Stade Rennais n’est pas pressé. Aucun départ n’est envisagé cet hiver. Mieux : la direction bretonne attend l’été pour négocier en position de force. Estimé aujourd’hui à 20 millions d’euros, contre 5 il y a neuf mois, Jacquet symbolise ce jackpot que Rennes sait parfois décrocher avec sang-froid.

