OM : C’est officiel ! Hamed Junior Traoré débarque au Qatar

Pour Hamed Junior Traoré, l’OM a tranché avec prudence et méthode. Toujours freiné par son corps, le milieu de terrain ivoirien poursuit sa course contre la montre loin de la Canebière.

OM : Hamed Junior Traoré, un talent sous surveillance médicale

L’OM espérait pouvoir compter sur Hamed Junior Traoré pour la Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, le 21 décembre. Mais le staff médical a préféré lever le pied. À 25 ans, l’ailier ivoirien, prêté par Bournemouth, traîne des alertes musculaires à répétition depuis son arrivée, et Marseille refuse désormais de jouer avec le feu.

Une décision de bon sens, presque conservatrice, tant le joueur n’a disputé qu’un seul match en intégralité cette saison, face à Lyon le 31 août. Victime d’une rechute à la cuisse droite en septembre, Traoré doit d’abord convaincre son corps avant de convaincre le Vélodrome.

Le Qatar pour repartir sur de bonnes bases

Pour optimiser sa rééducation, l’OM a envoyé Traoré au Qatar début décembre. Direction un environnement médical de pointe, dans la lignée du travail effectué récemment par Amine Gouiri à Aspetar. Objectif : une réathlétisation complète, sans raccourci ni précipitation.

Le club reste discret sur ces déplacements, mais nourrit l’espoir d’un retour rapide, possiblement dimanche face au FC Nantes. À Marseille, on sait attendre… quand le jeu en vaut la chandelle.

