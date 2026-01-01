Mercato PSG : Le Paris SG fonce sur une star de la CAN 2025

Le PSG scrute déjà l’avenir et le mercato, à l’affût des talents révélés sur la scène africaine. Au cœur des radars parisiens, un milieu marocain dont la CAN 2025 a ravivé la cote.

Mercato PSG : Saibari, le profil qui intrigue Paris

Ismael Saibari n’est pas un inconnu pour les recruteurs avertis. Titulaire convaincant avec le Maroc face à la Zambie (3-0), le milieu du PSV Eindhoven a confirmé, ballon au pied, cette capacité rare à lier volume de jeu et créativité. Polyvalent, mobile, il coche plusieurs cases chères à la direction sportive parisienne.

Lire aussi : Mercato Paris SG : Un phénomène à 60 M€ attendu à Paris !

À voir

INFO Mercato : L’OM recalé pour un milieu colombien !

Selon Le Parisien, son nom a été proposé au PSG en décembre. Une suggestion étudiée avec curiosité mais sans empressement, preuve d’un club désormais moins enclin aux coups de tête qu’aux paris réfléchis. Aucune offensive n’a été lancée cet hiver.

Le Paris Saint-Germain, concentré sur d’autres chantiers, a préféré temporiser. Mais à Paris, on n’oublie rien. Saibari reste dans un coin de la tête, quelque part entre prudence et intuition. Le mercato est un marathon, pas un sprint.

Lire aussi sur le Paris SG :

PSG : Pluie de mauvaises nouvelles avant le Paris FC !

Mercato Paris SG : Négociation en cours, un milieu va signer !

À voir

Mercato ASSE : Forte concurrence pour Raykkonen

Mercato PSG : Accord conclu pour Gasiorowski ?