OL : Aulas flingue Textor et encense Kang !

L’OL a tremblé durant le mercato estival. La DNCG menace de rétrogradation, John Textor quitte le navire, Michele Kang prend les commandes. Une tempête, mais Lyon reste finalement en Ligue 1.

OL : Aulas balance tout sur Textor et encense Michele Kang

Tout bascule pour l’OL quand la DNCG frappe : rétrogradation en Ligue 2. Le club tremble. Les dirigeants s’agitent. Les joueurs doutent. Les supporters s’inquiètent. Dans ce chaos, John Textor s’efface. Sa gestion multi-clubs, sans finances propres, est pointée du doigt. Aulas, sur RMC, charge lourdement le dirigeant américain.

« L’OL dans le caniveau à cause de Textor ? Je vous laisse la formule, la responsabilité de la formule, mais la responsabilité de John dans sa gestion, on va dire, multi-clubs et surtout sans finance propre, parce qu’initialement quand il a été choisi par la banque Raine, parce qu’en fait tout a été monté par une banque américaine…La banque Raine avait trouvé avec John un investisseur qui avait des garanties de 680 millions. Cet investisseur n’est jamais venu et on le connaît puisque c’est lui qui a racheté le club avec lequel mon ami Ferry de Lorient a passé un accord », a-t-il dit.

À voir

Mercato PSG : Zaïre-Emery, déjà la fin de l’aventure ?

Lire aussi : OL : Défaite de Lyon à Rennes, Tyler Morton passe aux aveux

Dans le vide laissé, Michele Kang s’impose. Cheffe d’entreprise aguerrie, passionnée de football, elle arrive avec une promesse : stabilité. Et surtout, elle apporte des relais financiers solides. Avec Arès, puissant fonds d’investissement déjà présent à l’Atlético de Madrid, elle crédibilise l’OL. Résultat : appel gagné devant la DNCG. Lyon reste en Ligue 1.

Lire aussi : OL : La défaite du PSG à Marseille met Lyon en lumière

À voir

OM : Aubameyang sacrifié, l’incroyable annonce !

Le mercato suit cette logique. Des départs lourds : Mikautadze, Cherki, Lacazette, Matic, Caleta-Car. Une page se tourne. Mais des arrivées ciblées compensent : Tyler Morton, Matt Turner, Pavel Sulc, Dominik Greif, Ruben Kluivert, Afonso Moreira, Adam Karabec. Kang et son équipe privilégient l’équilibre budgétaire et l’avenir sportif.

Lire aussi : OL : Une absence confirmée à Lyon en Ligue Europa

Aulas, lui, ne cache pas son soulagement. Pour lui, Kang n’est pas seulement une investisseuse. Elle est une dirigeante, rigoureuse et visionnaire. En quelques mois, Lyon a basculé du chaos à l’espoir. Textor symbolisait l’instabilité. Kang incarne un renouveau. Aulas valide ce virage. L’OL, malgré la crise, retrouve une direction.

À voir

ASSE : Aulas totalement conquis par Kilmer Sports