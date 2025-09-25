Mercato PSG : 120 M€ pour un joyau du Paris SG

Le PSG est en danger pour l’une des ses pépites. Un club de Premier League veut chiper un super crack du Paris SG.

Mercato PSG : Man City vise un joli coup au Paris SG

Manchester City fonce sur une pépite du PSG. Cette formation de Premier League veut frapper fort au prochain mercato d’été. L’objectif des Anglais est de trouver un successeur à Rodri, pièce maîtresse du milieu de terrain. Le technicien du club, Pep Guardiola cherche un vrai meneur de jeu et cible plusieurs déjà certaines pépites.

Dans cette quête, un nom circule, celui de João Neves. Le jeune Portugais, 20 ans, brille au PSG et reste lié au club jusqu’en 2029. Luis Enrique en a fait un joueur clé, déjà fort de 18 sélections en équipe nationale. Mais City ne recule pas devant l’obstacle. Selon Fichajes, le club anglais envisagerait une offre de 120 millions d’euros. Une somme colossale qui pourrait faire céder Paris.

Mais pour le moment, les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas vendeurs. João Neves a rejoint la capitale en 2024, recruté à Benfica pour 65 millions. Son importance dans le projet sportif rend son départ improbable. Les Skyblues, eux, sont prêts à casser leur tirelire pour réussir ce coup lors du prochain mercato estival.