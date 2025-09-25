Mercato PSG : Un défenseur très costaud arrive au Paris SG !

Dans les dernières semaines du mercato estival passé, le PSG est parvenu à arracher Ilya Zabarnyi à Bournemouth. Un très joli coup qui commence déjà à confirmer les attentes du club de la capitale.

Mercato PSG : Ménès sous le charme de Zabarnyi

Acheté 66 millions d’euros par le Paris Saint-Germain, Ilya Zabarnyi était désiré par Luis Enrique depuis le mercato hivernal passé. Depuis le 12 août dernier, le joueur de 22 ans est rentré dans l’histoire de son pays en étant le premier Ukrainien à signer au PSG. Après deux saisons en Premier Ligue, le voilà désormais au Paris SG, où il est attendu comme le futur successeur du capitaine Marquinhos.

Zabarnyi n’a pas encore créé de lien avec tel ou tel coéquipier, mais il s’intègre à son rythme en échangeant régulièrement avec des joueurs comme Marquinhos, Fabian Ruiz ou encore Kvicha Kvaratskhelia. Preuve que l’Ukrainien veut très vite s’adapter à son nouveau club et pays, il a déjà planifié ses premiers cours de français. Titulaire face à l’OM le lundi soir, il a livré une bonne prestation.

Sur son blog, Pierre Ménès a jugé remarquable la prestation du numéro 6 au stade Vélodrome, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. « Il a fait la meilleure impression depuis qu’il est arrivé au PSG. Il a été tout à fait intransigeant sur les duels individuels. Il a été très costaud », a commenté l’ancien consultant de Canal+.

La géopolitique s’invite dans le vestiaire du PSG.

Même si au PSG, on ne souhaite pas forcément évoquer le sujet géopolitique qui entoure Illia Zabarnyi, la guerre en Ukraine, le conflit avec la Russie, s’est quand même invité dans le vestiaire du club parisien. Zabarnyi, très touché par ce qui arrive à son peuple et ses amis restés au pays, va devoir collaborer avec Matveï Safonov, le gardien de but russe.

Cette présence a posé problème dans un premier temps au défenseur ukrainien lors d’un possible transfert en janvier dernier. Depuis, les dirigeants du Paris SG n’ont pas abdiqué et ont réussi à faire venir le solide défenseur qui se sait observé par une partie de la population ukrainienne.