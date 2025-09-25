OM : Une mauvaise nouvelle tombe avant le RC Strasbourg

Le verdict tombe pour le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi après son expulsion lors du Classique au stade Vélodrome face au PSG.

OM : De Zerbi prend cher après son expulsion face au PSG

Roberto De Zerbi connaît sa peine. Lundi dernier, lors du Classique remporté par l’OM face au PSG (1-0), il avait vu rouge. Expulsé en toute fin de match, l’entraîneur marseillais attendait le verdict. Il est tombé mercredi soir. La commission de discipline de la LFP a tranché : un match ferme, plus un avec sursis.

Le coach a perdu son sang-froid. En colère, il a quitté sa zone technique. Il a même franchi la ligne de touche pour protester. Sa cible : Achraf Hakimi, coupable d’une faute sur Robinio Vaz. De Zerbi réclamait un carton. L’arbitre a d’abord sorti le jaune. Puis, devant son insistance, l’a expulsé. Première exclusion de sa carrière.

Dès vendredi, les conséquences seront visibles. L’OM affronte le RC Strasbourg sans son entraîneur sur le banc. De Zerbi n’aura aucun accès direct à ses joueurs. Il ne pourra ni coacher depuis la touche, ni s’approcher des vestiaires des arbitres. Toute fonction officielle lui sera interdite. C’est un coup dur pour les Marseillais. Le Racing est un adversaire coriace qui peut jouer un sale tour au club phocéen.