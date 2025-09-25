Mercato OM : Matt O’Riley, Marseille face à un gros regret

L’OM pensait avoir flairé le bon coup avec Matt O’Riley. Mais derrière l’éclosion du milieu danois, un malaise grandit : l’absence d’option d’achat pourrait transformer ce prêt en immense frustration.

Mercato OM : Matt O’Riley, la bonne trouvaille de Pablo Longoria

Avec ses 96,2 millions d’euros dépensés et quinze recrues empilées, Marseille a donné le vertige lors de ce mercato. Mais au cœur de cette révolution signée Longoria, un nom prend déjà une dimension particulière : celui de Matt O’Riley. Le Danois de 24 ans, prêté par Brighton, s’impose peu à peu comme l’un des hommes de base de Roberto De Zerbi.

Gros volume de jeu, sens du placement et propreté technique : O’Riley coche toutes les cases du milieu moderne. De Lorient à Madrid, en passant par le Classique remporté face au PSG, il a su se mettre en lumière sans trembler. À peine arrivé, O’Riley a convaincu jusqu’aux plus sceptiques. Encensé par Mehdi Benatia, il s’impose comme une révélation de ce début de saison.

L’OM n’a pas prévu d’option d’achat pour Matt O’Riley

Son pedigree ne surprendra pas les initiés : deuxième milieu le plus décisif d’Europe en 2023-2024 avec le Celtic (31 buts + passes), il avait déjà laissé entrevoir un potentiel XXL. Mais là où le bât blesse, c’est que l’OM n’a pas sécurisé l’affaire. Prêté pour 2 millions d’euros sans option d’achat, O’Riley pourrait filer entre les doigts du club marseillais dès juin 2026. Une erreur de casting… mais dans les bureaux cette fois-ci.

Son prêt n’était censé être qu’un rebond après une saison tronquée par une blessure à la cheville à Brighton. Mais à Marseille, O’Riley explose : 11,3 puis 11,9 kilomètres parcourus sur ses deux derniers matchs, un moteur inusable, précieux dans le pressing comme dans l’élan offensif.

Le problème ? Brighton sait ce qu’il a entre les mains et ne se laissera pas dépouiller à bas prix. L’OM pourrait donc se retrouver avec un bijou qui ne lui appartient pas. Un coup de maître sur le terrain, mais peut-être un coup de poignard au mercato.