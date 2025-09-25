Barça-PSG : Yamal veut régler ses comptes !

Privé de Ballon d’Or, Lamine Yamal promet une revanche contre le PSG en Ligue des Champions.

FC Barcelone : Yamal, l’arme fatale attendue face au PSG !

Touché physiquement, le prodige espagnol, Lamine Yamal s’accroche. Son objectif est d’être présent dans moins d’une semaine contre le PSG en Ligue des Champions. Autour de lui, la déception du Ballon d’Or 2025, attribué à Ousmane Dembélé, a laissé des traces. Mais Yamal, lui, a tourné la page. Pubalgie oblige, il n’a plus joué depuis début septembre, juste après le choc Espagne–Turquie bouclé par un 6-0.

Avec le Barça, son dernier match date d’août. Trois apparitions seulement sous Flick cette saison, mais déjà deux buts et deux passes. Sans lui, le champion d’Espagne a tenu le choc. Pourtant, chacun le sait au club : pour les grands rendez-vous, et surtout contre Paris, il faut Yamal.

Ce soir, il ne sera pas là contre Real Oviedo. Pas plus que ce week-end face à la Real Sociedad. Flick a tranché : priorité au retour de mercredi. Lamine s’entraîne seul, concentré. Le numéro 10 veut briller. « Ne pas avoir gagné le Ballon d’Or lui donne encore plus de motivation », glisse son entraîneur en conférence de presse. Et quel meilleur terrain qu’un duel face au champion d’Europe ? Pour Yamal, ce choc est très important pour montrer aux Français qu’il mérite de soulever ce trophée.