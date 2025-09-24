PSG : Une alerte surgit avant le duel contre Barça !

C’est sans doute le choc le plus attendu de la deuxième journée de Ligue des champions : le PSG ira défier le FC Barcelone. Cette rencontre dépasse le simple cadre du sport. Puisqu’elle est classée « à haut risque » par les autorités espagnoles.

FC Barcelone vs PSG, un match sous haute tension

Le duel tant attendu FC Barcelone-PSG, prévu le 1er octobre prochain en Ligue des champions, prend une tournure inquiétante. C’est le journal Mundo Deportivo qui lâche l’info : les autorités espagnoles ont classé ce match « à haut risque ». Ce décision ne surprend pas vraiment au vu des tensions exacerbées entre les deux clubs.

Lire aussi : Coup de théâtre : Un crack offensif du PSG dit oui au Barça

À voir

Inter Miami : Messi et son père se prennent un gros tacle

Ces frictions ont été alimentées par des rencontres mémorables et des transferts controversés. Le récent dénouement de la course au Ballon d’Or, où Ousmane Dembélé a été sacré devant Lamine Yamal, a semble-t-il ajouté une couche à cette rivalité accrue. Les forces de l’ordre adopteront donc des mesures préventives plus renforcées.

Au niveau de l’organisation, cela se traduira par un système de vente de billets plus strict, une séparation accrue des supporters à l’intérieur du stade Montjuïc. Le contrôle d’accès sera plus rigoureux. Les forces de l’ordre, quant à elles, augmenteront leur dispositif pour surveiller et assurer la protection de tous les spectateurs.

Des consignes fermes pour les supporters parisiens

Malgré ces restrictions, les supporters du PSG conservent une bonne nouvelle. Leur déplacement à Barcelone reste autorisé. Ce qui est loin d’être une évidence en France. Luis Enrique et ses hommes pourront donc compter sur le soutien de leurs fans face au Barça. L’ambiance promet d’être intense.

Lire aussi : Champions League : Sombre nouvelle pour le PSG face au Barça

À voir

Alerte OM : De Zerbi sous le coup d’une nouvelle sanction

Les supporters du Paris SG devront respecter les limites fixées afin de préserver cette liberté de mouvement. Si les autorités déploieront un dispositif policier renforcé et des contrôles accrus, la balle est aussi dans leur camp des supporters pour éviter tout débordement.