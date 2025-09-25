ASSE : Gros clin d’oeil de Krasso au peuple vert

Ancien attaquant de l’ASSE, Jean-Philippe Krasso est resté très attaché au club stéphanois. Il a lâché une confidence qui va mettre du baume au cœur du peuple vert.

Krasso resté attaché à l’ASSE, son fils est supporter des Verts à vie

Jean-Philippe Krasso a quitté l’ASSE à l’été 2023, après trois saisons au club. Cependant, il a gardé un lien fort avec le club qui l’a révélé dans le football professionnel. Dans ses confidences au média Top Mercato, l’international Ivoirien (27 sélections) a déclaré son indéfectible attachement aux Verts.

« J’ai passé trois bonnes années à l’AS Saint-Etienne, j’y ai encore des amis. À chaque fois que j’ai l’occasion de suivre leurs matchs, je le fais. […]. J’ai des liens à vie avec ce club » a-t-il avoué. Et ce n’est pas tout ! Jean-Philippe Krasso (28 ans) a également son fils, né dans le Forez, qui a la fibre stéphanoise. « Mon fils est né à Saint-Etienne, et ça crée des liens. Lui, il est supporter de ce club à vie », a-t-il révélé.

Recruté au SAS Epinal en National, l’actuel attaquant du Paris FC (Ligue 1) avait défendu les couleurs Vertes à 60 reprises. Il avait inscrit 18 buts été délivré 13 passes décisives avec l’ASSE.