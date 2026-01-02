Mercato : Après Neves, le PSG tente un autre pari au Benfica

Un an et demi après la signature de Joao Neves pour 65 millions d’euros, le PSG tenterait un autre pari au sein de l’effectif du Benfica Lisbonne. Luis Campos pourrait prochainement passer à l’action pour finaliser cette affaire. Explications.

Mercato : Le PSG sur les traces d’un avant-centre portugais

Pleinement satisfait des performances de Joao Neves, le Paris Saint-Germain pourrait prochainement négocier un autre transfert avec le Benfica Lisbonne. Déjà évoqué, Anisio Cabral serait bel et bien dans les plans de Luis Campos. En effet, selon les informations de PSG Inside, qui confirme les révélations du journal L’Équipe, l’avant-centre de 17 ans fait rêver les directeur sportif du PSG.

Le jeune attaquant du Benfica serait même la priorité de Campos pour ce mercato hivernal. L’international portugais des moins de 19 ans aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens, qui pourraient passer à l’action et activer la clause libératoire de 60 millions d’euros pour le recruter cet hiver.

« CONFIRMATION ! Le PSG s’intéresse bien à Anisio Cabral. Le joueur dispose d’une clause libératoire de 60 M€ avec Benfica. Paris est attentif au dossier et pourrait passer à l’action, tout en privilégiant une négociation directe avec le club lisboète », écrit le portail spécialisé. Considéré comme un « buteur né » dans son pays, le natif de Lisbonne serait une recrue parfaite pour le Paris SG, mais il faudra s’attendre à une rude concurrence dans ce dossier.

Anisio Cabral dans le viseur de Manchester United

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Anisio Cabral est considéré par José Mourinho comme un des jeunes joueurs pouvant intégrer le groupe professionnel du Benfica Lisbonne à court terme. Le quotidien Le Parisien confirme à son tour l’intérêt du PSG pour Anisio Cabral, tout comme son coéquipier Rafael Quintas, milieu de terrain de 17 ans.

Déterminé à poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents prometteurs, le Champion de France et d’Europe en titre ne resterait pas insensible à ces deux noms. Cependant, le Paris Saint-Germain ne serait pas seul sur ce coup, puisque Manchester United serait aussi prêt à faire ce qu’il faut pour s’offrir les services d’Anisio Cabral et Rafael Quintas. Affaire à suivre…

