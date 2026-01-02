ASSE : Avant la phase retour, Horneland annonce la couleur

L’entraineur de l’ASSE, Eirik Horneland, a dévoilé un pan de sa stratégie pour la deuxième moitié de saison, décisive pour la montée en Ligue 1.

ASSE : Horneland favorable à une défense à 5 avec 3 centraux

Troisième de la Ligue 2 à la mi-saison, l’ASSE va tenter de remonter au classement, lors de la phase retour du championnat. Son objectif unique étant de terminer la saison à la première ou deuxième place, afin de rejoindre directement la Ligue 1. Eirik Horneland pourrait bénéficier de l’aide d’un ou deux joueurs en renfort cet hiver, afin de mieux figurer dans la course pour la remontée dans l’élite.

Avant la reprise du championnat et le déplacement au Mans, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a dévoilé partiellement le projet de jeu qu’il prône. Il pense à une défense à 5 avec 3 arrières centraux. “Une défense à cinq est très équilibrée, surtout avec trois défenseurs centraux”, a-t-il confié dans Vestiaires Magazine. “Si vous jouez beaucoup devant eux, ils sont bons. Il peut être difficile de les ouvrir”, a-t-il expliqué ensuite.

« C’est très important de construire les attaques de derrière”

Dans ce système, Eirik Horneland estime que les sorties de balle devraient mieux être assurées. Ce qui est intéressant pour amorcer les offensives. “Pour moi, c’est très important de construire les attaques de derrière”, assure-t-il. Le technicien norvégien veut voir ses défenseurs latéraux un peu bas, sur certaines phases de jeu, notamment quand l’adversaire a le ballon.

Mercato ASSE : Les besoins de Horneland pour l'hiver

Ainsi, “ les arrières adverses auront un long chemin à parcourir pour mettre de la pression”, selon son explication. Eirik Horneland préfère aussi que son équipe ait le ballon. C’est-à-dire l’avantage de la possession. “Nous aimons être dominants avec le ballon, avoir de bonnes combinaisons de passes”, indique-t-il.

Pour ce qui concerne les offensives, le coach de l’ASSE indique « qu’il est très important que son attaquant travaille dans l’espace derrière le défenseur central du côté (des adversaires, ndlr)”.

Le coach de l’ASSE prône une attaque par vagues

Il exige une attaque bien coordonnée pour qu’elle soit efficace. “Vous créez plus de vagues dans les attaques […]. Cela peut être le numéro 8, l’ailier opposé, ou les joueurs qui arrivent de derrière”, indique-t-il, car il est certain que “quand les défenseurs centraux doivent gérer plusieurs vagues, ils s’arrêtent souvent”. Ce qui crée forcément des espaces dans la zone décisive pour finir une action de but.

Eirik Horneland reconnaît toutefois que tout cela n’est que théorique. Cela étant, il faut avoir des joueurs capables de conduire cette animation. “Vous pouvez avoir une structure, mais vous devez aussi prendre en compte les compétences des joueurs à votre disposition”, souligne-t-il.

L’AS Saint-Etiene aura-t-elle les hommes qu’il faut pour retrouver la Ligue 1 à l’issue de la manche retour ? C’est la grande question avant le coup d’envoi de la dernière ligne droite du championnat.

