Stade Rennais : Pluie de forfaits avant le RC Lens ?

L’infirmerie du Stade Rennais accueille du beau monde en ce début de saison. Plusieurs joueurs sont incertains pour le choc face au RC Lens.

Stade Rennais : Plusieurs cadres incertains face au RC Lens !

Le Stade Rennais accueille le RC Lens dimanche 28 septembre pour clore la 6ᵉ journée de Ligue 1. Le derby à Nantes s’est terminé dans la douleur : égalisation encaissée au bout du temps additionnel, score 2-2. Résultat amer, car le Stade Rennais n’a toujours pas gagné hors de ses bases. À Lorient, une lourde chute (4-0). À Angers, un nul arraché (1-1).

Lire aussi : RC Lens : Bonne nouvelle avant le Stade Rennais !

À domicile, c’est différent. Le Roazhon Park reste une forteresse, presque inattendue vu les premiers adversaires. Marseille, battu 1-0 dès l’ouverture. Lyon, renversé 3-1 il y a deux semaines. Les Rouge et Noir tiennent un rythme solide. Trois matchs sans défaite. Huitième place, huit points au compteur.

À voir

RCSA-OM : Grosse alerte pour De Zerbi dans son groupe !

Lire aussi : Stade Rennais : Grosse inquiétude avant le RC Lens !

Le technicien du club breton, Habib Beye, lui, pourrait être privé de certains cadres pour le choc face au RC Lens. Son milieu Rongier, titulaire habituel, est sorti blessé à Nantes. Seidu, son défenseur polyvalent, est soumis à un protocole commotion. Sa présence est incertaine. Même cas de figure pour Aït Boudlal, défenseur de rotation, et Frankowski, piston droit passé par Lens, tous deux incertains. L’attaque, en revanche, montre des signaux positifs. Blas et Lepaul, buteurs à Nantes, en sont déjà à deux réalisations chacun. Embolo, l’ex-Monégasque, reste muet pour l’instant.