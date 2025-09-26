ASSE Mercato : Stassin prépare son départ de Saint-Etienne

Lucas Stassin est certes resté à l’ASSE cet été, mais il est toujours en instance de transfert. Il prépare justement son départ, selon des indices.

Mercato : Lucas Stassin change son agent et représentant

L’ASSE a résisté pendant la longue période du mercato d’été, afin de conserver Lucas Stassin. La direction stéphanoise a même repoussé des offres irrésistibles d’Al-Hilal FC en Arabie saoudite ou encore du CSKA Moscou en Russie, après la fermeture du marché des transferts en Europe. Le décisif attaquant est ainsi resté dans l’équipe stéphanoise et se montre très impliqué en Ligue 2.

Néanmoins, l’idée de rejoindre un grand club trotte toujours dans la tête. Il espère une offre qui conviendrait à l’AS Saint-Etienne à l’hiver ou pendant le mercato d’été prochain. Pour préparer son avenir, Lucas Stassin a changé d’agence la semaine dernière, selon les informations de Peuple-Vert. Il a quitté Libera Sports et l’agent Zouhair Essikal au profit de Classico. Selon la précision de la source, « cette agence est l’une des plus grosses structures françaises du moment ».

Elle représente également les intérêts de Bafodé Diakité (ex-LOSC, désormais à Bournemouth) et Iliman Ndiaye (ex-OM et à Everton depuis juillet 2024). Avec ce changement d’Agence, l’International Espoir belge de 20 ans se donne sans doute les moyens de rejoindre un grand d’Europe.