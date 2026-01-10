Mercato PSG : Luis Enrique à Man United ? La vérité éclate !

Après le départ de licenciement de Ruben Amorim, Manchester United penserait à Luis Enrique pour prendre sa suite sur le banc à compter de l’été. Une rumeur qui ne semble pas du tout faire peur au PSG. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique vers la Premier League ?

Après l’Espagne, l’Italie et la France, Luis Enrique pourrait découvrir la Premier League dès la saison prochaine. D’après Fichajes, le club anglais aimerait recruter le coach du PSG l’été prochain. L’idée, dans l’immédiat, étant de nommer un entraîneur intérimaire, avant de repartir sur de nouvelles bases durant l’intersaison.

Luis Enrique est parvenu à donner au Paris SG une identité forte, une cohésion et un esprit de compétition qui semblaient autrefois inaccessibles. En France, sa position est solidement établie et il bénéficie du soutien indéfectible de la direction et des joueurs. Cependant, l’entraîneur a toujours affiché un tempérament insatiable.

Loin de se reposer sur ses lauriers, l’idée que son mandat touche à sa fin après avoir atteint les sommets fait son chemin. Ses proches suggèrent que la motivation de relever un nouveau défi, particulièrement exigeant, pourrait l’emporter sur le désir de poursuivre un projet déjà couronné de succès. Manchester United est en quête d’un sauveur après un nouvel échec.

Dans ce contexte, les Red Devils apparaissent comme un candidat sérieux. Le géant d’Old Trafford traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire récente et peine à trouver une direction claire depuis le départ d’Alex Ferguson. Le limogeage de Rúben Amorim, motivé par des désaccords avec la direction du club, a une fois de plus plongé l’équipe dans l’incertitude.

Le board mancunien prévoit de nommer un entraîneur intérimaire pour la seconde moitié de la saison, afin d’éviter toute décision hâtive. Le véritable objectif est d’avoir suffisamment de marge de manœuvre d’ici l’été pour convaincre un entraîneur de haut niveau de prendre en charge un projet à long terme. Le nom de Luis Enrique, entraîneur du PSG, commence à prendre tout son sens.

À Old Trafford, on recherche un manager de caractère, expérimenté dans la gestion de grands vestiaires et capable de mettre en œuvre une vision claire dès le premier jour. Le profil d’Enrique correspond à tous ces critères, et ses récents succès le confirment comme l’un des meilleurs entraîneurs au monde.

Un défi de taille qui séduit l’entraîneur l’ancien coach du Barça. La perspective d’entraîner Manchester United représente un défi immense. Sauf que le principal concerné ne semble pas forcément obnubilé par un départ de Paris.

« Tout ce qui circule est faux. C’est un mensonge total »

Alors que les rumeurs évoquant un possible départ de Luis Enrique du PSG cet été prennent de l’ampleur, Fabrizio Romano a mis les choses au clair concernant l’avenir de l’entraîneur espagnol. Sur les antennes de DAZN, le spécialiste mercato a démenti toutes les informations qui circulent, assurant que tout le monde au Paris Saint-Germain est fier du travail du stratège de 55 ans et les discussions se poursuivent pour la prolongation de son contrat qui expire en juin 2027.

« Les rumeurs sur Luis Enrique [un possible départ] ne sont que des mensonges. Je peux vous le garantir à 100% après avoir parlé à de nombreuses sources proches du club. Toutes les parties sont satisfaites de la collaboration et préparent déjà l’avenir », explique Romano.

