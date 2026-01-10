Gros salaire, accord proche : l’OM a frôlé un énorme coup

L’OM a bien failli frapper un grand coup à l’été 2021 en attirant un attaquant d’expérience passé par le PSG. Entre salaire alléchant, discussions avancées et revirement intime, le dossier Kevin Gameiro reste l’un des grands « presque » de l’ère Longoria.

Mercato OM : Un pari d’envergure sur le marché des libres

À l’été 2021, l’OM cherchait un attaquant capable d’apporter immédiatement du vécu, du sang-froid et une culture européenne. Libre après son passage à Valence, Kevin Gameiro cochait toutes les cases. Ancien du PSG, international français, vainqueur de la Ligue Europa avec Séville, le profil était solide, rassurant, presque évident.

Les contacts sont rapides, sérieux. Pablo Longoria s’implique personnellement. L’offre est attractive, le projet clair. Marseille veut un joueur prêt à embrasser la ferveur du Vélodrome et à encadrer un vestiaire en reconstruction. À ce moment-là, le coup est jugé crédible, presque bouclé.

Un salaire très intéressant proposé par Marseille

Invité sur RMC en mai 2025, Kevin Gameiro est revenu sans détour sur cet épisode marseillais : « Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli (sourire). (…) J’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très intéressant. Il y avait aussi Pablo, et Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais confiance en eux (…) et ça a failli me faire changer d’avis. »

Le choix n’est pourtant pas simple. Une offre financièrement plus lucrative venue de Turquie est sur la table, mais sans réelle flamme. Marseille, lui, touche quelque chose de plus profond : la passion, l’histoire, le défi.

Le poids du cœur et de la famille

Malgré des discussions très avancées, Gameiro recule au dernier moment. Non par manque d’ambition, mais par lucidité. « Pendant quinze jours, j’avais une boule au ventre. (…) L’OM, ce n’est pas un club facile, avec tout ce qu’il y a autour. Quand tu arrives dans un club comme ça, il faut être à 100 % ». À 34 ans, père de famille, l’attaquant pense aussi à ses enfants, à leur stabilité.

« J’ai une vie de famille, c’est compliqué (…) mon grand avait 12 ans. On sait que ça peut être compliqué à l’école », s’est-il justifié. Strasbourg, son club formateur, s’impose alors comme un refuge plus serein. Marseille, lui, est passé tout près. Une occasion manquée, mais un dossier révélateur de l’ambition retrouvée de Marseille.

