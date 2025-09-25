Ligue 2 : Guingamp prépare un sale coup contre l’ASSE

Leader de Ligue 2, l’ASSE est face à un nouveau défi chaque journée. Samedi, elle doit s’imposer contre l’EA Guingamp, dont l’intention est de la faire chuter pour la première fois de la saison.

ASSE : Victoire impérative pour rester leader

L’ASSE est invaincue en 7 journées de championnat. Toutefois, elle a déjà été accrochée ce début de saison à 2 reprises. D’abord par le Stade Lavallois à Laval (3-3), lors de la 1re journée du championnat, puis par Grenoble Foot au stade Geoffroy-Guichard (1-1).

Depuis le match nul concédé le 30 août dernier, l’équipe stéphanoise est sur une série de trois victoires. Elle a enregistré deux victoires à Clermont (2-1) et à Amiens (1-0), puis une à domicile contre le Stade de Reims (3-2).

EA Guingamp : Se relancer dans la course au podium

Samedi prochain, l’AS Saint-Etienne accueille l’EA Guingamp lors de la 8e journée de Ligue 2. Évidemment, les Verts visent une 4e victoire consécutive pour poursuivre leur série, et ainsi conforter leur première place au classement.

Mais les Guingampais, qui ont déjà 7 points de moins que les Stéphanois, sont décidés à refaire leur retard. Ils ont à cœur de remporter le match contre les Verts, afin de se relancer dans la course pour la montée en Ligue 1.

Hemia : « On se rend à Saint-Etienne avec des ambitions »

Amine Hemia se tient prêt pour relever le défi stéphanois. « C’est sûr, on va s’y rendre avec des ambitions. On ne craint personne dans ce championnat », a-t-il déclaré sur beIN Sports. Le milieu offensif de l’EAG se méfie certes de l’ASSE, mais elle n’est pas invincible.

« On sait que l’AS Saint-Étienne est une très grosse équipe de Ligue 2. Elle est armée pour le haut de tableau, voire au-dessus. Mais on va y aller avec nos arguments et on va essayer de faire le meilleur match possible », a-t-il promis.

Notons qu’Amine Hemia est un crack de l’équipe de l’En Avant. Il a été titulaire lors des 7 journées de championnat. Décisif, il est auteur d’un but et 3 passes décisives.